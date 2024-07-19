Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir

EN KURAK HAZİRAN AYI

Yunanistan'ın son yılların en kurak haziran ayını yaşadığı bu yılda, başta doğu ve güney bölgeler olmak üzere ülke genelinde sadece haziranda değil, kıştan bu yana kuraklıkta artış gözlemleniyor.

Bu nedenle özellikle adalarda su sıkıntısı baş gösterirken, turizm nedeniyle su kullanımının artması da buradaki sorunu derinleştiriyor.