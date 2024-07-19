Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir
İklim krizi nedeniyle hava sıcaklıklarının arttığı Yunanistan, gittikçe yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle yarımadaların adaya dönüşmesi, bazı adaların da su altında kalması tehlikesi ile karşı karşıya. Uzmanlar gerekli önlemlerin alınmaması halinde, olumsuz sonuçların beklenenden çok daha hızlı gerçekleşeceği konusunda uyarıyor.
SAHİLLERİN YOK OLMA TEHLİKESİ
Akdeniz, son yıllarda dünyanın gündeminden düşmeyen iklim krizinin en çok etkilediği bölgelerden biri haline geldi.
Akdeniz'de bulunan Yunanistan'da iklim krizi nedeniyle hem sık sık olağan dışı iklim olayları meydana geliyor hem de yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle bazı sahillerin yok olma tehlikesi bulunuyor.
Son yıllarda ülkede sık sık rastlanan orman yangınları, sel felaketleri, uzun süren çöl sıcakları iklim krizinin olumsuz sonuçları arasında.