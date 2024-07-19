Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir

İklim krizi nedeniyle hava sıcaklıklarının arttığı Yunanistan, gittikçe yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle yarımadaların adaya dönüşmesi, bazı adaların da su altında kalması tehlikesi ile karşı karşıya. Uzmanlar gerekli önlemlerin alınmaması halinde, olumsuz sonuçların beklenenden çok daha hızlı gerçekleşeceği konusunda uyarıyor.

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 1

SAHİLLERİN YOK OLMA TEHLİKESİ

Akdeniz, son yıllarda dünyanın gündeminden düşmeyen iklim krizinin en çok etkilediği bölgelerden biri haline geldi.

Akdeniz'de bulunan Yunanistan'da iklim krizi nedeniyle hem sık sık olağan dışı iklim olayları meydana geliyor hem de yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle bazı sahillerin yok olma tehlikesi bulunuyor.

Son yıllarda ülkede sık sık rastlanan orman yangınları, sel felaketleri, uzun süren çöl sıcakları iklim krizinin olumsuz sonuçları arasında.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 2

COĞRAFİ DEĞİŞİM RİSKLERİ

Bu sene son yılların en sıcak ve kurak haziran ayını yaşayan Yunanistan, deniz suyu seviyesindeki değişim nedeniyle sahillerin gerilemesi, yarımadaların adaya dönüşmesi, bazı adaların sular altında kalması gibi coğrafi değişim riskleriyle karşı karşıya.

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 3

EN KURAK HAZİRAN AYI

Yunanistan'ın son yılların en kurak haziran ayını yaşadığı bu yılda, başta doğu ve güney bölgeler olmak üzere ülke genelinde sadece haziranda değil, kıştan bu yana kuraklıkta artış gözlemleniyor.

Bu nedenle özellikle adalarda su sıkıntısı baş gösterirken, turizm nedeniyle su kullanımının artması da buradaki sorunu derinleştiriyor.

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 4

DENİZ SUYUNUN YÜKSELMESİ

İklim krizinin denizlerdeki en büyük etkilerinden birinin de deniz suyunun yükselmesi olacağı öngörülüyor.

Deniz suyu seviyesinin sığ kesimlerde yükselmesi halinde denizin karaya gireceği alanın derin sulardakine göre daha çok olacağı tahmin ediliyor.

Bu durumda sığ ve ince kumlu plajlarda deniz suyu seviyesinin yarım metre yükselmesi halinde plaj genişliğinden 50 metre kaybedilecek.

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 5

SAHİLLER SULAR ALTINDA KALACAK

Akdeniz'deki çoğu plajın 50 metrenin altında genişliğe sahip olduğu dikkate alındığında, 2050'ye kadar birçok sahilin büyük oranda sular altına kalması bekleniyor.

Sahiller hem denizlerdeki su seviyesinin yükselmesi hem de kıyı erozyonu nedeniyle sular altında kalacak.

Sahillere kum takviyesi yapılması, iklim krizinin ilk evrelerinde işe yarayan bir teknik olarak kullanılsa da su seviyesi yükseldikçe bunun zorlaştığı belirtiliyor.

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 6

İKLİM KRİZİNİN MALİYETİ

Her metrekare sahil alanı Yunanistan'a yaklaşık günde 10 euro gelir sağlıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırmalarına göre Akdeniz'de 1990'dan 2022'ye kadar yaklaşık 780 kilometrekarelik sahil alanı kayboldu.

Bunun yaklaşık 250 kilometrekaresi Yunanistan'a, 150 kilometrekaresi ise Türkiye'ye ait.

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 7

ADALAR YOK OLUŞUN EŞİĞİNDE

Deniz seviyesindeki yükselme ile bazı adaların zamanla su altında kalacağı ve bazı yarımadaların ise adaya dönüşeceğini belirtildi.

Yunanistan'ı bekleyen büyük tehlike! Adalar su altında kalabilir - 8

Merkezi neredeyse deniz seviyesinde olan ve bazı sahilleri daha şimdiden sular altında kalan Delos Adası'nın 20-30 yıl içerisinde hem su seviyesinin yükselmesi hem de kıyı erozyonu nedeniyle sular altında kalması bekleniyor.

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