Yunanistan'ı sel ve fırtına vurdu, 2 kişi öldü
22.01.2026 04:34
AA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atina ve Mora yarımadasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan'da beklenen fırtına ve aşırı yağışlar afete neden oldu.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre başkent Atina'da dereler taştı, caddeler çamur yığınıyla kaplandı. Glifada bölgesinde sele kapılan bir araç sürüklenerek bir kadına çarptı. Başka bir aracın altına savrulan kadın hayatını kaybetti.
Mora Yarımadası'ndaki Paralio Astros Limanı'nda ise tekneleri kontrol ederken dalgalar nedeniyle denize düşen bir liman görevlisi öldü.
Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi’nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle işine gidemeyecek memurların mazeretli sayılacağı belirtilmiş, özel sektörde de açık alanlardaki çalışmalar yasaklanmıştı.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başkentte yağışların bugün de devam edeceğini tahmin ediyor.