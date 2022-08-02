Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 17:43 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 17:46
Yunanistan’ın güneyindeki liman kenti Patras’ta yaşayan Roula Pispirigou adlı kadın, 9 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, iki çocuğunu daha öldürmekle suçlandı.
Yunan savcılar, basında “cani anne” olarak ünlenen kadının 3 yaşındaki kızı Malena ve 6 aylık kızı Iris'in ölümlerinden kendisinin de sorumlu olduğuna karar verdi.
33 yaşındaki Pispirigou, hastanede uzun süre kaldıktan sonra Ocak ayında ölen 9 yaşındaki kızı Georgina'nın doku örneklerinde anestezik bir madde olan ketamin bulunduktan sonra geçen Mart ayında gözaltına alınmıştı. Ancak Pispirigou, kendisine hakkındaki suçlamaları reddedip, televizyon programlarına katılarak yardım istemişti.
Kadının diğer çocukları olan Malena 2019'da karaciğer yetmezliğinden, Iris ise 2021'de kalp hastalığından şüpheli bir şekilde ölmüştü.
Savcılar Pispirigou’yu yönlendirilen ek suçlamaların, adli tıp görevlileri Nikos Karakoukis ve Nikos Kalogrias'ın diğer iki çocuğun doğal sebepler yerine boğularak öldüklerini gösteren yeni adli tıp raporunun bulgularına ve çocukları tedavi eden hemşire ve doktorların ifadelerine dayandığına söyledi.
Ayrıca, çocukların ölümleri sırasında yanlarında bulunan tek kişinin Pispirigou olmasının da suçlamaları güçlendirdiği bildirildi. Pispirigou ise çocuklarını öldürmediğini savundu.
Diğer taraftan, Yunan basınında çıkan haberlerde, polis soruşturmasında Pispirigou’nun hastanede 9 yaşındaki kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkmış, dünya basınının gündeminden uzun süre düşmemişti.
Zehirlenen 9 yaşındaki kızın doktoru ise yaptığı açıklamada, annenin kendisine kızının hayatını kaybettiğini söylemeye geldiğinde çok sakin olduğunu söylerken, "Normal bir şekilde yanımıza geldi. Bağırıp çağırmadı, ağlamadı hatta heyecanlı bile değildi. Kısık sesle ve sakin konuştuğu için ilk başta ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.