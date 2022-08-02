Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı

Yunanistan'ın güneyinde yaşayan ve televizyon programlarına katılıp yardım isteyen Roula Pispirigou, "cani anne" olarak ünlenerek tüm dünyanın kanını dondurdu. 33 yaşındaki kadın, yetkililer tarafından 3 kızını peş peşe soğukkanlılıkla öldürmekle suçlandı. İşte yaşananların detayları...

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 17:43 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 17:46

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 1

’ın güneyindeki liman kenti Patras’ta yaşayan Roula Pispirigou adlı kadın, 9 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, iki çocuğunu daha öldürmekle suçlandı. 

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 2

Yunan savcılar, basında “cani anne” olarak ünlenen kadının 3 yaşındaki kızı Malena ve 6 aylık kızı Iris'in ölümlerinden kendisinin de sorumlu olduğuna karar verdi.

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 3

SUÇLAMALARI REDDEDİP TELEVİZYONA ÇIKTI

33 yaşındaki Pispirigou, hastanede uzun süre kaldıktan sonra Ocak ayında ölen 9 yaşındaki kızı Georgina'nın doku örneklerinde anestezik bir madde olan ketamin bulunduktan sonra geçen Mart ayında gözaltına alınmıştı. Ancak Pispirigou, kendisine hakkındaki suçlamaları reddedip,  televizyon programlarına katılarak yardım istemişti.

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 4

Kadının diğer çocukları olan Malena 2019'da karaciğer yetmezliğinden, Iris ise 2021'de kalp hastalığından şüpheli bir şekilde ölmüştü.

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 5

ADLİ TIP ÇOCUKLARIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Savcılar Pispirigou’yu yönlendirilen ek suçlamaların, adli tıp görevlileri Nikos Karakoukis ve Nikos Kalogrias'ın diğer iki çocuğun doğal sebepler yerine boğularak öldüklerini gösteren yeni adli tıp raporunun bulgularına ve çocukları tedavi eden hemşire ve doktorların ifadelerine dayandığına söyledi. 

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 6

Ayrıca, çocukların ölümleri sırasında yanlarında bulunan tek kişinin Pispirigou olmasının da suçlamaları güçlendirdiği bildirildi. Pispirigou ise çocuklarını öldürmediğini savundu.

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 7

ÖLMEDEN ÖNCE ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ İDDİASI

Diğer taraftan, Yunan basınında çıkan haberlerde, polis soruşturmasında Pispirigou’nun hastanede 9 yaşındaki kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkmış, dünya basınının gündeminden uzun süre düşmemişti.

Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı - 8

DOKTOR: ÖLÜM HABERİNDE ÇOK SAKİNDİ

Zehirlenen 9 yaşındaki kızın doktoru ise yaptığı açıklamada, annenin kendisine kızının hayatını kaybettiğini söylemeye geldiğinde çok sakin olduğunu söylerken, "Normal bir şekilde yanımıza geldi. Bağırıp çağırmadı, ağlamadı hatta heyecanlı bile değildi. Kısık sesle ve sakin konuştuğu için ilk başta ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

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