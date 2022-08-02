Yunanistan'ın konuştuğu cani anne 3 kızını öldürmekle suçlandı

DOKTOR: ÖLÜM HABERİNDE ÇOK SAKİNDİ

Zehirlenen 9 yaşındaki kızın doktoru ise yaptığı açıklamada, annenin kendisine kızının hayatını kaybettiğini söylemeye geldiğinde çok sakin olduğunu söylerken, "Normal bir şekilde yanımıza geldi. Bağırıp çağırmadı, ağlamadı hatta heyecanlı bile değildi. Kısık sesle ve sakin konuştuğu için ilk başta ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.