Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye

3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Rodıs’ta 3 bin 500’den fazla kişinin kara ve deniz yoluyla güvenli bir yere tahliye edildiğini duyurdu. Pefki, Lindos ve Kalathos olmak üzere üç köyden bin 200 kişi daha tahliye edileceği belirtildi.