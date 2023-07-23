Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye

Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınları, adanın büyük bir bölümünü sarmış durumda... Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 3 bin 500 kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 1

Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınlarının adanın büyük bölümünü sarmasının ardından binlerce kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 2

"DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR"

BBC’ye açıklama yapan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, adada yaşanan "karmaşa" için özür dilerken, hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 3

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Yarbay Yannis Artopoios, yangınları teşkilatın karşılaştığı en zor durum olarak nitelendirdi. Bölgede 5 helikopter ve 173 itfaiyecinin görevde olduğunu söyleyen Artopois, Kiotari bölgesindeki üç otelin yangından zarar gördüğünü açıkladı. 

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 4

3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Rodıs’ta 3 bin 500’den fazla kişinin kara ve deniz yoluyla güvenli bir yere tahliye edildiğini duyurdu. Pefki, Lindos ve Kalathos olmak üzere üç köyden bin 200 kişi daha tahliye edileceği belirtildi. 

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 5

Diğer taraftan, Avrupa zorlu bir sıcak hava dalgasıyla uğraşırken, Rodos geçen salı gününden bu yana şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 6

Özel tekneler Yunan sahil güvenliğine katılarak adanın doğusundaki plajlardan insanların toplanmasına yardımcı olurken,  Yunan donanmasına ait gemilerin de Rodos’a doğru yola çıktı. 

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 7

İtfaiye şefi yardımcısı Ioannis Artophios, tahliye edilenlerin geçici olarak adadaki kapalı bir stadyuma yerleştirildiğini ve itfaiyecilerin Rodos'u cazip bir turizm merkezi yapan yeşilliği nedeniyle sık sık zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 8

TURİSTLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Yunan basını da arka planda dumanlar yükselirken bavullarıyla güvenli bir yere götürülen turistlerin oluşturduğu uzun kuyrukları gösterdi.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 9

Bununla birlikte, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'na göre herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 10

Öte yandan, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, dün sabah rüzgarın yön değiştirmesinin adadaki yangının büyümesine ve turistik bölgelere ulaşmasına neden olduğunu ifade etti. 

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 11

YUNANİSTAN’DA SICAKLIKLAR HAD SAFHADA

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan’daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan’daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 12



Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 13
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 14
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 15
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 16
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 17
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 18
Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 3 bin 500 kişiye tahliye - 19
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