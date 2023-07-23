Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınları, adada evlere ve otellere ulaştı. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 40 bin kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor. NTV yayınına bağlanan Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini söyledi.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 1

TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLDİ

AFP'nin bildirdiğine göre, Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, adanın güneydoğusundaki köylerden binlerce yerli ve turisti tahliye ederek toplamda yaklaşık 40 bin kişiyi güvenli bir yere taşıdı. Bununla birlikte, NTV yayınına bağlanan Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

VİDEO: Rodos'taki Türk vatandaşlarının durumu ne?

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu duyuruldu.

VİDEO: Yunanistan'da yangınla mücadele

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 2

"DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR"

BBC’ye açıklama yapan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, adada yaşanan "karmaşa" için özür dilerken, hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 3

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Yarbay Yannis Artopoios, yangınları teşkilatın karşılaştığı en zor durum olarak nitelendirdi.  Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 4

"YUNANİSTAN GENELİNDEKİ YANGINLARIN EN TEHLİKELİSİ"

Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor. Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 5

3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Rodıs’ta 3 bin 500’den fazla kişinin kara ve deniz yoluyla güvenli bir yere tahliye edildiğini duyurdu. Pefki, Lindos ve Kalathos olmak üzere üç köyden bin 200 kişi daha tahliye edileceği belirtildi. 

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 6

Diğer taraftan, Avrupa zorlu bir sıcak hava dalgasıyla uğraşırken, Rodos geçen salı gününden bu yana şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 7

Özel tekneler Yunan sahil güvenliğine katılarak adanın doğusundaki plajlardan insanların toplanmasına yardımcı olurken,  Yunan donanmasına ait gemilerin de Rodos’a doğru yola çıktı. 

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 8

İtfaiye şefi yardımcısı Ioannis Artophios, tahliye edilenlerin geçici olarak adadaki kapalı bir stadyuma yerleştirildiğini ve itfaiyecilerin Rodos'u cazip bir turizm merkezi yapan yeşilliği nedeniyle sık sık zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 9

TURİSTLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Yunan basını da arka planda dumanlar yükselirken bavullarıyla güvenli bir yere götürülen turistlerin oluşturduğu uzun kuyrukları gösterdi.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 10

Bununla birlikte, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'na göre herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 11

Öte yandan, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, dün sabah rüzgarın yön değiştirmesinin adadaki yangının büyümesine ve turistik bölgelere ulaşmasına neden olduğunu ifade etti. 

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 12

YUNANİSTAN’DA SICAKLIKLAR HAD SAFHADA

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan’daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan’daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 13

İçinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin dün deniz yoluyla tahliye edildiği aktarılmıştı.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 14

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne katılmıştı.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 15

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 16

Adanın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya varmıştı.

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi - 18

Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

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