Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi

TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLDİ

AFP'nin bildirdiğine göre, Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, adanın güneydoğusundaki köylerden binlerce yerli ve turisti tahliye ederek toplamda yaklaşık 40 bin kişiyi güvenli bir yere taşıdı. Bununla birlikte, NTV yayınına bağlanan Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

VİDEO: Rodos'taki Türk vatandaşlarının durumu ne?

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu duyuruldu.

VİDEO: Yunanistan'da yangınla mücadele