Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını: 40 bin kişi tahliye edildi
Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınları, adada evlere ve otellere ulaştı. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 40 bin kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor. NTV yayınına bağlanan Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini söyledi.
TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLDİ
AFP'nin bildirdiğine göre, Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, adanın güneydoğusundaki köylerden binlerce yerli ve turisti tahliye ederek toplamda yaklaşık 40 bin kişiyi güvenli bir yere taşıdı. Bununla birlikte, NTV yayınına bağlanan Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.
VİDEO: Rodos'taki Türk vatandaşlarının durumu ne?
Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu duyuruldu.