Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"

Eylemciler, akşam saatlerinde de çeşitli parti ve sendikaların çağrısıyla bir araya geldi ve tren kazasındaki sorumluların bulunup cezalandırılması ve ihmallerin hasır altı edilmemesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Yerel saatle 22.00 civarında polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Eylemciler parlamento binası önünde molotofkokteyli atarken, polis biber gazıyla müdahale etti.