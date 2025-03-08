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Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi

Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin muhalefetin sunduğu güvensizlik önergesi parlamentoda reddedilmesiyle Miçotakis hükümeti güvenoyu aldı. Kazanın sorumlularının bulunması ve cezalandırılmasını isteyen halk, meclisteki oylamanın ardından Atina sokaklarını ateşe verdi.

Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi - 1

Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin muhalefetin sunduğu güvensizlik önergesi parlamentoda reddedildi.

Böylece Kiryakos Miçotakis'in başbakanlığındaki hükümet, güvenoyu aldı.

Oylamanın ardından halk bir kez daha sokaklara döküldü. Göstericiler, başkent Atina'da parlamento binası önünde toplandı.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi - 2

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"

Eylemciler, akşam saatlerinde de çeşitli parti ve sendikaların çağrısıyla bir araya geldi ve tren kazasındaki sorumluların bulunup cezalandırılması ve ihmallerin hasır altı edilmemesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Yerel saatle 22.00 civarında polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Eylemciler parlamento binası önünde molotofkokteyli atarken, polis biber gazıyla müdahale etti.

Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi - 3

HÜKÜMETİN DÜŞMESİNİ İSTEDİLER

Yunanistan’da 28 Şubat 2023'te Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaşanan tren kazasına ilişkin ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve diğer muhalefet partileri Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yeni Sol ve Özgürlük Seyri'nin, hükümete karşı meclise sunduğu güvensizlik önergesi için dün oylama yapıldı.

Önergede, tren kazasının sorumluların bulunmaması nedeniyle hükümetin düşmesi talep edildi.

Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi - 4

157 MİLLETVEKİLİ GÜVENOYU VERDİ

300 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, 293 milletvekili oy kullandı.

Oylamada 157 milletvekili önergeyi reddederken, 136 milletvekili destek verdi.

Böylece hükümet, 157 milletvekilinin desteğiyle parlamentodan güvenoyu aldı.

Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi - 5
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