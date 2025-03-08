Yunanistan yangın yeri: Hükümet düşmedi, halk sokakları ateşe verdi
Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin muhalefetin sunduğu güvensizlik önergesi parlamentoda reddedilmesiyle Miçotakis hükümeti güvenoyu aldı. Kazanın sorumlularının bulunması ve cezalandırılmasını isteyen halk, meclisteki oylamanın ardından Atina sokaklarını ateşe verdi.
Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin muhalefetin sunduğu güvensizlik önergesi parlamentoda reddedildi.
Böylece Kiryakos Miçotakis'in başbakanlığındaki hükümet, güvenoyu aldı.
Oylamanın ardından halk bir kez daha sokaklara döküldü. Göstericiler, başkent Atina'da parlamento binası önünde toplandı.