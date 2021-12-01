Yunusları ve balinaları tek lokmada çiğnedi: Devasa bir deniz canlısı türü keşfedildi

DİŞLERİ BÜYÜK HAYVANLARI AVLAMAK İÇİN EVRİMLEŞTİ

Prof. Dr. Larsson, "Bu hayvan, büyük avları yemesine izin veren benzersiz bir diş yapısı geliştirdi. Diğer iktiyozorların küçük avlarla beslenmek için küçük, eşit boyutta dişleri varken, bu yeni tür, büyük balıklar ve diğer deniz sürüngenleri gibi büyük avlarını çiğneyebilmek için diş boyutlarını ve aralıklarını değiştirdi” dedi.