Yurt dışında seçmen sandık başında

14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemi başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsoloslukları'nda sandıklar kuruldu.
Washington bölgesinde yaşayan çok sayıda seçmen büyükelçilikte oy kullanırken, New York’taki seçmenler oy kullanmak üzere Türkevi’ne gitti.
ABD'de kayıtlı 134 bin 246 seçmen bulunuyor.
Kanada’da Türk nüfusunun en yoğun olduğu başkent Toronto’da, vatandaşlar oy vermek için kuyruk oluşturdu.
Avustralya'da da başkent Kanberra, Sidney ve Melbourne’de yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.
9 gün boyunca büyükelçilik ve başkonsolosluklarda yaklaşık 50 binden fazla kişinin oy kullanması bekleniyor.
Yunanistan'da başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında seçmenler için sandıklar kuruldu.
Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen oy kullanabilecek.
153 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Belçika'da başkent Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde oy verilebiliyor. İsviçre'de ise başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada kayıtlı 105 bin 820 seçmen için sandıklar kuruldu.
Yaklaşık 286 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde de oy kullanma işlemi başladı.
Rusya'da da vatandaşlar, Moskova Büyükelçiliği'nde ve St. Petersburg, Kazan ile Novorossisk başkonsolosluklarında oy kullanabiliyor.