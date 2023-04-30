Yurt dışında seçmen sandık başında

BELÇİKA, İSVİÇRE VE HOLLANDA

153 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Belçika'da başkent Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde oy verilebiliyor. İsviçre'de ise başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada kayıtlı 105 bin 820 seçmen için sandıklar kuruldu.

Yaklaşık 286 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde de oy kullanma işlemi başladı.