Yurt dışında seçmen sandık başında

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında başlayan oy verme işlemleri devam ediyor. Türk vatandaşları birçok ülkede sandığa gitti.

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14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemi başladı.

DÜNYA HABERLERİ

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ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsoloslukları'nda sandıklar kuruldu.

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Washington bölgesinde yaşayan çok sayıda seçmen büyükelçilikte oy kullanırken, New York’taki seçmenler oy kullanmak üzere Türkevi’ne gitti.

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ABD'de kayıtlı 134 bin 246 seçmen bulunuyor.

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KANADA

Kanada’da Türk nüfusunun en yoğun olduğu başkent Toronto’da, vatandaşlar oy vermek için kuyruk oluşturdu.

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AVUSTRALYA

Avustralya'da da başkent Kanberra, Sidney ve Melbourne’de yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.

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9 gün boyunca büyükelçilik ve başkonsolosluklarda yaklaşık 50 binden fazla kişinin oy kullanması bekleniyor.

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YUNANİSTAN

Yunanistan'da başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında seçmenler için sandıklar kuruldu.

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Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen oy kullanabilecek.

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BELÇİKA, İSVİÇRE VE HOLLANDA

153 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Belçika'da başkent Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde oy verilebiliyor. İsviçre'de ise başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada kayıtlı 105 bin 820 seçmen için sandıklar kuruldu.

Yaklaşık 286 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde de oy kullanma işlemi başladı.

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RUSYA

Rusya'da da vatandaşlar, Moskova Büyükelçiliği'nde ve St. Petersburg, Kazan ile Novorossisk başkonsolosluklarında oy kullanabiliyor.

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