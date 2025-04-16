Yürüyüş şeklinizdeki ayrıntılar: Ani kalp ölümü riskine sokabilir
Günlük 10.000 adım hedefi, milyonlarca kişi için sağlıklı bir yaşam tarzının simgesi olsa da, yapılan yeni araştırmalar, yürüyüş hızının, adım sayısından daha önemli bir faktör olabileceğini gösteriyor. İngiltere'deki bilim insanları, saatte 6 kilometre hızla yürüyen kişilerin, "sessiz katil" olarak bilinen atriyal fibrilasyon gibi kalp anormallikleri yaşama riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını öne sürüyor.
420 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, hızlı yürüyüşün özellikle 60 yaş altı, sağlıklı kilodaki ve daha önce sağlık problemi yaşamamış kadınlar için önemli faydalar sunduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, fiziksel aktivitenin kalp rahatsızlıklarının önlenmesinde ne kadar kritik bir rol oynadığını gösteriyor.