Yürüyüş şeklinizdeki ayrıntılar: Ani kalp ölümü riskine sokabilir

YAVAŞ YÜRÜYÜŞ BİLE FARK YARATIYOR

Kalp ritmi bozuklukları ve atriyal fibrilasyon gibi hastalıklar üzerine yapılan analizde, ortalama yürüyüş hızına sahip kişilerin kalp ritmi bozuklukları riskini %35 oranında azalttığı, hızlı yürüyenlerin ise bu riskleri %43 oranında düşürdüğü bulundu. Araştırmacılar, bu bulguların düzenli fiziksel aktivitenin, kalp sağlığını korumadaki önemini vurguladığını belirtiyor.



Fiziksel hareketsizliğin, kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirildiği uzun zamandır biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin hareketsizlik nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Özellikle masa başında geçirilen uzun saatler, hareketsiz yaşam tarzının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Bu durum, İngiltere'de her yıl binlerce ölümle sonuçlanıyor.



