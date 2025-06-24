Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü

Endonezya’daki Rinjani Yanardağı’nda yaklaşık 500 metre yüksekten düşen turistten haber alınamıyor. Üç gündür aç ve susuz mahsur kalan genç kadına ulaşmak için helikopterler devrede, ancak ekipler sis ve sert arazi koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü - 1

500 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Brezilyalı bir turist, Endonezya'nın Lombok Adası'ndaki aktif bir yanardağ olan Rinjani Dağı'nın krater ağzında yürüyüş yaparken yaklaşık 500 metre yüksekten düşerek kayboldu.

Kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Juliana Marins’i bulmak için seferber oldu; ancak yoğun sis, sarp arazi ve kötüleşen hava koşulları nedeniyle turiste ulaşmakta zorlanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü - 2

ÜÇ HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Endonezyalı yetkililer, arama çalışmalarının kritik bir aşamaya girdiği şu günlerde genç kadını kurtarmak için orduya ait üç helikopter görevlendirdi.

Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü - 3

ÜÇ GÜNDÜR YANARDAĞDA MAHSUR

Park yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, cumartesi günü kurtarma ekiplerinin Juliana Marins’in yardım çığlıklarını duyduğunu belirtti.

Çığlıkların duyulduğu sırada kadının güvende olduğu ancak şokta göründüğü ifade edildi. Dağcılar tarafından çekilen videolar da, genç kadının hayatta olduğunu gösteriyor.

Görüntülerde, yürüyüş yolunun oldukça altında, gri toprak üzerinde otururken ve hareket ederken görülüyor.

Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü - 4

GİDEREK AŞAĞIYA KAYIYOR

Pazartesi günü, kurtarma ekipleri genç kadının yerini yeniden tespit etti ancak uçurumda daha da aşağıya düşmüştü. Ekipler kötü hava koşulları nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

"KURTARMA EKİPLERİ PES ETTİ"

Aile, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekipleri sadece 250 metre ilerlemişti, Juliana'ya ulaşmak için 350 metre yolları kalmıştı ancak geri çekildiler" dedi.

Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü - 5

"AÇ VE SUSUZ BEKLİYOR"

Ailesi, genç kadının üç günü aşkın süredir yiyecek, su ve sıcak giysisi olmadan yaşama tutunmaya çalıştığını belirterek sosyal medyada yardım çağrısında bulundu.

Kız kardeşi Marianna, olayın kardeşimin yürüyüş rehberi tarafından "terk edilmesinin" ardından yaşandığını ileri sürdü.

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