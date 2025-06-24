Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü

GİDEREK AŞAĞIYA KAYIYOR

Pazartesi günü, kurtarma ekipleri genç kadının yerini yeniden tespit etti ancak uçurumda daha da aşağıya düşmüştü. Ekipler kötü hava koşulları nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

"KURTARMA EKİPLERİ PES ETTİ"

Aile, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekipleri sadece 250 metre ilerlemişti, Juliana'ya ulaşmak için 350 metre yolları kalmıştı ancak geri çekildiler" dedi.