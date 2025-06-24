Yürüyüş yapan turist yanardağın içine düştü
Endonezya’daki Rinjani Yanardağı’nda yaklaşık 500 metre yüksekten düşen turistten haber alınamıyor. Üç gündür aç ve susuz mahsur kalan genç kadına ulaşmak için helikopterler devrede, ancak ekipler sis ve sert arazi koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.
500 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Brezilyalı bir turist, Endonezya'nın Lombok Adası'ndaki aktif bir yanardağ olan Rinjani Dağı'nın krater ağzında yürüyüş yaparken yaklaşık 500 metre yüksekten düşerek kayboldu.
Kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Juliana Marins’i bulmak için seferber oldu; ancak yoğun sis, sarp arazi ve kötüleşen hava koşulları nedeniyle turiste ulaşmakta zorlanıyor.