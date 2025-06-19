Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi

“SADECE YORGUNDUM, BAŞKA HİÇBİR BELİRTİ YOKTU”

Fizik tedavi uzmanı olan ve uzun saatler boyunca çalışan Houldsworth, kalp krizinden önce ciddi bir belirti yaşamadığını ifade etti. “Gerçekten sağlıklıyım. İyi besleniyorum, egzersiz yapıyorum. Ama 13 saatlik iş günlerim vardı ve çok stresliydim. Kendime bakmaya zaman ayırmıyordum. Sadece yorgundum ama bunu göz ardı ettim,” dedi.



Yaşadığı deneyimin ardından kalp ritmini düzenlemek için kalbine implant defibrilatör yerleştirilen Houldsworth, artık sağlığına öncelik veriyor. Daha az çalışmayı, daha çok dinlenmeyi ve sevdikleriyle vakit geçirmeyi hedeflediğini belirtiyor.





