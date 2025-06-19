Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi
İngiltere'de yaşayan 43 yaşındaki antrenör Emma Houldsworth, rutin bir yürüyüş sırasında aniden yere yığıldı. Sağlıklı yaşam tarzına rağmen kalp krizi geçiren Houldsworth, yaşadıklarını ve uyarılarını kamuoyuyla paylaştı.
26 Nisan'da köpeğiyle birlikte evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Emma Houldsworth, aniden kendini bitkin hissetti. Kaldırıma oturan Houldsworth, kısa süre sonra bilincini kaybetti ve nefes almayı bıraktı. O sırada yanında olan erkek arkadaşı Paul Tilley, daha önce gece kulübü güvenliği olarak çalıştığı dönemlerde aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızla müdahale etti.
Houldsworth'ün kalp masajı sırasında üç kaburgası kırıldı, ancak zamanında yapılan müdahale hayatını kurtardı.