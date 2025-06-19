Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi

İngiltere'de yaşayan 43 yaşındaki antrenör Emma Houldsworth, rutin bir yürüyüş sırasında aniden yere yığıldı. Sağlıklı yaşam tarzına rağmen kalp krizi geçiren Houldsworth, yaşadıklarını ve uyarılarını kamuoyuyla paylaştı.

Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi - 1

26 Nisan'da köpeğiyle birlikte evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Emma Houldsworth, aniden kendini bitkin hissetti. Kaldırıma oturan Houldsworth, kısa süre sonra bilincini kaybetti ve nefes almayı bıraktı. O sırada yanında olan erkek arkadaşı Paul Tilley, daha önce gece kulübü güvenliği olarak çalıştığı dönemlerde aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızla müdahale etti.

Houldsworth'ün kalp masajı sırasında üç kaburgası kırıldı, ancak zamanında yapılan müdahale hayatını kurtardı.


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Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi - 2

Yaşadıklarını anlatan Houldsworth, “Neyse ki partnerim CPR biliyordu. Göğüs kompresyonuna hemen başladı. O sırada köpek hâlâ yanımdaydı, onu kontrol etmeye çalışırken yardım da istedi. Yoldan geçen bir hemşire müdahaleyi devraldı, bir başkası defibrilatörü getirdi. Eğer hepsi bir araya gelmeseydi bu hikâye farklı biterdi,” dedi.

Defibrilatörle üç kez şok verilen Houldsworth’ün kalbi yeniden çalışmaya başladı. Ardından Leeds Genel Hastanesi'ne kaldırılarak üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.


Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi - 3

“SADECE YORGUNDUM, BAŞKA HİÇBİR BELİRTİ YOKTU”

Fizik tedavi uzmanı olan ve uzun saatler boyunca çalışan Houldsworth, kalp krizinden önce ciddi bir belirti yaşamadığını ifade etti. “Gerçekten sağlıklıyım. İyi besleniyorum, egzersiz yapıyorum. Ama 13 saatlik iş günlerim vardı ve çok stresliydim. Kendime bakmaya zaman ayırmıyordum. Sadece yorgundum ama bunu göz ardı ettim,” dedi.

Yaşadığı deneyimin ardından kalp ritmini düzenlemek için kalbine implant defibrilatör yerleştirilen Houldsworth, artık sağlığına öncelik veriyor. Daha az çalışmayı, daha çok dinlenmeyi ve sevdikleriyle vakit geçirmeyi hedeflediğini belirtiyor.


Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi - 4

GENÇLER DE RİSK ALTINDA

İngiltere’de her yıl yaklaşık 30 bin kişi hastane dışında ani kalp durması geçiriyor ve sadece %10’u hayatta kalabiliyor. ABD’de ise bu sayı yılda 350 bini geçiyor. Ani kalp durması genellikle kalbin elektriksel sistemindeki arıza nedeniyle meydana geliyor ve dakikalar içinde müdahale edilmezse ölümcül sonuçlara yol açıyor.


Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi - 5

Uzmanlar, sağlıklı görünen bireylerin de risk altında olduğunu belirtiyor. İngiltere'de hastane dışı kalp durmalarının yaklaşık %10’u 45 yaş altındaki kişilerde görülüyor. Houldsworth’ün yaşadıkları da bunun çarpıcı bir örneği.


Yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı: Kalp krizinin uyarı işaretiydi - 6

“YORGUNLUĞU HAFİFE ALMAYIN”

Emma Houldsworth, yaşadığı deneyimin ardından şu mesajı veriyor: “Yorgunluk bir uyarıdır. Vücudunuzu dinleyin. Eğer bir şeyler yolunda değilse, bunu fark edin ve dikkate alın. Benim gibi sağlıklı ve formda bile olsanız, kalbiniz sizi yarı yolda bırakabilir.”

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