Yüz binde bir görülüyor! Albino sincap sokakta koşarken görüntülendi

Doğada son derece nadir görülen albino sincaplar, tamamen beyaz kürkleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Galler'de dolaşan nadir bir beyaz sincap görüntülendi. Kırmızı gözlü sincabın, pigment eksikliğine yol açan genetik bir mutasyona bağlı bir durum olan albino olduğu düşünülüyor.

Yüz binde bir görülüyor! Albino sincap sokakta koşarken görüntülendi - 1

KIRINTILARI KEMİRİRKEN GÖRÜLDÜ

Güney Galler'deki Caerphilly'de sokaklarda dolaşan nadir bir beyaz sincap görüntülendi.

Yüz binde bir görülen beyaz sincap, kalabalık bir şehir merkezindeki caddede kırıntıları kemirirken görüldü.

Albino sincabın birkaç haftadır Ystrad Mynach sokaklarında dolaştığı ve komşuların onu gördüklerine dair hikayeler anlattığı söyleniyordu.

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Yüz binde bir görülüyor! Albino sincap sokakta koşarken görüntülendi - 2

ALBİNO SİNCAP

Maria Smith isimli kadın, hafta sonu kasaba kütüphanesinin dışında bu zor bulunan kemirgeni gördüğünde fotoğrafını çekmeyi başardı.

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken altına "sonunda" notunu düştü.

Kırmızı gözlü sincabın, pigment eksikliğine yol açan genetik bir mutasyona bağlı bir durum olan albino olduğu düşünülüyor.

Yüz binde bir görülüyor! Albino sincap sokakta koşarken görüntülendi - 3

YÜZ BİNDE BİR RASTLANIYOR

Yaban hayatı uzmanları her 100 bin sincaptan birinin albino olduğunu söylüyor. İngiltere'de ise sadece 50 tane albino sincap olduğu varsayılıyor.

Yüz binde bir görülüyor! Albino sincap sokakta koşarken görüntülendi - 4

Yırtıcı hayvanların az olduğu parklar, oyun alanları ve mezarlıklar gibi halka açık yerlerde yaşadıkları düşünülüyor.

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