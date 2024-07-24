Yüz binde bir görülüyor! Albino sincap sokakta koşarken görüntülendi

KIRINTILARI KEMİRİRKEN GÖRÜLDÜ

Güney Galler'deki Caerphilly'de sokaklarda dolaşan nadir bir beyaz sincap görüntülendi.

Yüz binde bir görülen beyaz sincap, kalabalık bir şehir merkezindeki caddede kırıntıları kemirirken görüldü.

Albino sincabın birkaç haftadır Ystrad Mynach sokaklarında dolaştığı ve komşuların onu gördüklerine dair hikayeler anlattığı söyleniyordu.