Yüz binde bir görülüyor! Albino sincap sokakta koşarken görüntülendi
Doğada son derece nadir görülen albino sincaplar, tamamen beyaz kürkleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Galler'de dolaşan nadir bir beyaz sincap görüntülendi. Kırmızı gözlü sincabın, pigment eksikliğine yol açan genetik bir mutasyona bağlı bir durum olan albino olduğu düşünülüyor.
KIRINTILARI KEMİRİRKEN GÖRÜLDÜ
Güney Galler'deki Caerphilly'de sokaklarda dolaşan nadir bir beyaz sincap görüntülendi.
Yüz binde bir görülen beyaz sincap, kalabalık bir şehir merkezindeki caddede kırıntıları kemirirken görüldü.
Albino sincabın birkaç haftadır Ystrad Mynach sokaklarında dolaştığı ve komşuların onu gördüklerine dair hikayeler anlattığı söyleniyordu.