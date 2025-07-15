Yüz binlerce kadının kullandığı ilaç, kanser riskini artırıyor

DES, bazı uzmanlar tarafından “gizli Thalidomide” olarak tanımlanıyor, çünkü neden olduğu sağlık sorunları, nesiller boyunca aktarılabiliyor. ITV'nin araştırması sonrası, 100'den fazla kadın, sağlıklarının bu ilaç nedeniyle bozulmuş olabileceğini bildirdi. Bazı kadınlar nadir görülen kanser türleriyle mücadele ederken, birçoğu da ''dayanılmaz'' olarak tanımladıkları ağrılar yaşıyor. Uzmanlara göre, mağdur sayısı binlerle ifade edilebilir.