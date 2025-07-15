Yüz binlerce kadının kullandığı ilaç, kanser riskini artırıyor

Yeni araştırmalar, İngiltere’de hamilelik döneminde reçete edilen Diethylstilbestrol (DES) isimli ilacın, kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koydu.

Yüz binlerce kadının kullandığı ilaç, kanser riskini artırıyor - 1

Diethylstilbestrol (DES), düşük riskini azaltmak ve anne sütü üretimini durdurmak amacıyla 1939’dan 1970’lerin sonuna kadar yaklaşık 300 bin kadına reçete edildi. Ancak araştırmalar, DES kullanan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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Yüz binlerce kadının kullandığı ilaç, kanser riskini artırıyor - 2

Rahimde DES’e maruz kalan kız çocuklarında rahim ağzı ve vajinada nadir görülen "clear cell" kanseri ve üreme sistemi bozuklukları riski artıyor.

Yüz binlerce kadının kullandığı ilaç, kanser riskini artırıyor - 3

DES, bazı uzmanlar tarafından “gizli Thalidomide” olarak tanımlanıyor, çünkü neden olduğu sağlık sorunları, nesiller boyunca aktarılabiliyor. ITV'nin araştırması sonrası, 100'den fazla kadın, sağlıklarının bu ilaç nedeniyle bozulmuş olabileceğini bildirdi. Bazı kadınlar nadir görülen kanser türleriyle mücadele ederken, birçoğu da ''dayanılmaz'' olarak tanımladıkları ağrılar yaşıyor. Uzmanlara göre, mağdur sayısı binlerle ifade edilebilir.

Yüz binlerce kadının kullandığı ilaç, kanser riskini artırıyor - 4

DES, ABD gibi ülkelerde 1970’lerde yasaklanmıştı. Ancak İngiltere’de benzer bir adım atılmadı.

Hükümet, 1973 yılında tüm doktorlara DES’in menopoz öncesi kadınlarda kullanılmaması gerektiğini belirten bir uyarı yapıldığını iddia etse de, söz konusu uyarıya dair herhangi bir belgeye ulaşılamadı.

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