Yüz binlerce kadının kullandığı ilaç, kanser riskini artırıyor
Yeni araştırmalar, İngiltere’de hamilelik döneminde reçete edilen Diethylstilbestrol (DES) isimli ilacın, kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koydu.
Diethylstilbestrol (DES), düşük riskini azaltmak ve anne sütü üretimini durdurmak amacıyla 1939’dan 1970’lerin sonuna kadar yaklaşık 300 bin kadına reçete edildi. Ancak araştırmalar, DES kullanan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğunu gösteriyor.