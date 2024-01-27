Yüz hatlarınız sizin hakkınızda ne söylüyor? Zengin mi yoksa fakir mi görünüyorsun?
İnsanların yüz görünümlerinin sosyal sınıf algılarını etkileyebileceğini ve bu algıların ön yargılara neden olabileceğini biliyor muydunuz? Araştırmalara göre , yüz şekliniz zenginlik ya da yoksullukla ilişkilendirilebilecek belirli özelliklere sahip olabilir. Araştırmalar, bu özelliklerin, insanların birbirleri hakkında hızlı ve ön yargılı kararlar vermelerine yol açtığını belirtiliyor.
Farkında olmadan çevrenizdekilere hangi mesajları verdiğinizi biliyor musunuz?
Yeni bir araştırmaya göre yüzünüz şekli, maddi durumunuz hakkındaki algıları etkileyebilir.
Glasgow Üniversitesi'nde ön yargılar üzerine yapılan araştırma, dar ve arkadaş canlısı yüzlerin sizi daha zengin gösterdiğini söylerken, asık suratlı ve beceriksiz görünen suratları yoksullukla ilişkilendiriyor.
Araştırma, insanların birbirleri hakkında verdikleri anlık kararları analiz etmiş ve "zengin" olarak nitelendirilen yüzlerin gülen ağızlara, keskin hatlara, kalkık kaşlara, yakın aralıklı gözlere ve pembe yanaklara sahip olduğunu ve aynı zamanda daha güvenilir olarak görüldüğünü söylüyor.
Diğer yandan billim insanları, "fakir" olarak görülen yüzlerin düşük kaşlara, daha kısa çenelere, aşağı dönük ağızlara, daha koyu ve daha soğuk cilt tonlarına sahip olduğunu, bunun da kişileri güvenilmez, soğuk ve beceriksiz gösterdiğini söylüyor.