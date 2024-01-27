Yüz hatlarınız sizin hakkınızda ne söylüyor? Zengin mi yoksa fakir mi görünüyorsun?

Araştırma, bir kişinin daha yüksek ya da daha düşük bir sosyal sınıftan görünmesine neyin neden olduğuna ve bu özelliklerin kişinin kişiliğine dair algılarla nasıl bağlantılı olduğuna odaklandı.



Çalışmanın başyazarı Dr. Thora Bjornsdottir, yalnızca dış görünüşe dayalı ön yargıların, bireyler için uzun süreli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.

Bu tür yargılar sadece yüz görünümünden bile oluşuyor ve bunun, daha düşük sosyal sınıftan olduğu düşünülen kişilerin dezavantajlı duruma düşürülmesi de dahil olmak üzere önemli sonuçları olabiliyor.



'Sahip olduğumuz stereotipler algılarımızı önyargılı hale getiriyor ve diğer insanlar hakkındaki izlenimlerimiz onlar için belirli avantajlara ya da dezavantajlara yol açabiliyor.