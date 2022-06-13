Yüz yıl önce soyunun tükenmiş olduğu düşünülüyordu: Dev kaplumbağa Galapagos adalarında ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 14:54
Yüzyılı aşkın bir süredir nesli tükendiği düşünülen dev bir kaplumbağa Galapagos adalarında yer alan Fernandina'da ortaya çıktı.
Bununla birlikte, araştırmacılar yakındaki adalar başka dev kaplumbağa türlerine ev sahipliği yaptığı için ilk etapta onun hangi türe ait olduğundan emin değillerdi. Ayrıca yüzyıllık erkek örneğin sahip olduğu belirgin eyer şeklindeki kabuktan yoksundu.
Kaplumbağanın türünü belirlemek için Princeton Üniversitesi'nden Stephen Gaughran ve meslektaşları, DNA'sını bilinen diğer Galapagos kaplumbağaları ile karşılaştırdı.
Fernanda'dan alınan bir kan örneğini ve şu anda bir müzede bulunan erkek örneğinden alınan bir kemik örneğini kullanan ekip, genlerinin birbirine yakın olduğunu ve Galapagos dev kaplumbağalarının diğer 13 türünden farklı olduğunu doğruladı.
Gaughran, "Eşzamanlı olarak Fernanda ile diğer Fernandina kaplumbağası arasındaki bağlantıyı ve bu iki kaplumbağanın diğer adalarda gördüğümüz türlerden farklılığını gösterebildik" diye konuştu.
Öte yandan, bilim insanları, adada daha önce kaplumbağa dışkısı kanıtı bulmuşlardı ve bu, bazılarının türün devam ettiğine inanmasına neden oldu. Ancak volkanik ada, insanlar tarafından ıssız ve erişilmesi zor, hayatta kalan kaplumbağaları aramayı zorlaştırıyor.
Gaughran, Fernandina Adası'nda başka kaplumbağa türleri olabileceği konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Umudumuz, adada bu kaplumbağalardan birkaç tane daha olması. Ama büyük ihtimalle çok fazla değiller” dedi.
Bunların yanı sıra Fernanda'nın 50 yaşın üzerinde olduğu tahmin ediliyor, ancak yaklaşık 200 yaşına kadar yaşayabiliyor, bu da araştırmacılara ona uygun bir eş bulmaları için biraz zaman tanıyor. O zamana kadar Fernanda, Galapagos Milli Park Müdürlüğü tarafından işletilen Galapagos Kaplumbağa Merkezi'nde uzmanlar gözetiminde günlerini geçirecek.