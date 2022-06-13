Yüz yıl önce soyunun tükenmiş olduğu düşünülüyordu: Dev kaplumbağa Galapagos adalarında ortaya çıktı

200 YIL YAŞIYOR

Bunların yanı sıra Fernanda'nın 50 yaşın üzerinde olduğu tahmin ediliyor, ancak yaklaşık 200 yaşına kadar yaşayabiliyor, bu da araştırmacılara ona uygun bir eş bulmaları için biraz zaman tanıyor. O zamana kadar Fernanda, Galapagos Milli Park Müdürlüğü tarafından işletilen Galapagos Kaplumbağa Merkezi'nde uzmanlar gözetiminde günlerini geçirecek.