Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor

ntv.com.tr 25.06.2020 - 15:27 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 15:29
Güney Amerika yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisin yeni merkezi oldu. Brezilya sahip olduğu 1 milyonu aşkın vaka ve 52 bini aşkın ölümle dünyada ABD’nin ardından pandemiden etkilenen en kötü etkilenen ikinci ülke konumunda bulunuyor. Diğer taraftan kıtadaki diğer ülkelerde de vaka ve ölü sayısı hızla artmaya devam ediyor.
Özellikle Güney Amerika’da Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere dokuz ülkenin sınırları içerisinde bulunan Amazon bölgesinde yaşayan halk salgının ilerlemesi halinde yok olma tehlikesi altında bulunuyor.
Amazon’un yerli halkı yaklaşık bin yıldır aynı topraklarda yaşıyor ve diğer topluluklarla sınırlı iletişim kuruyor. Sağlık imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu bölgede kalabalık gruplar halinde yaşadığı için virüsün kolayca yayılabileceği bir ortam sağlıyor.
CNN’in haberine göre Peru sınırları içerisinde yer alan Amazon yerlilerinin oluşturduğu Shipibo köyünde yaşayanların yüzde 80’i Covid-19 semptomları gösteriyor. Ancak yüzlerce kişiyle sadece iki hemşire ilgileniyor. Bu hemşirelerden biri olan Elias Magin, en yakın hastanenin Caimito kasabasında olduğunu ve bot ile 8 saat mesafede ulaşıldığını söyledi.
(Fotoğrafta hemşire Elias Margin görülüyor.)
Magin, ellerindeki ilaçların sıklıkla tükendiğini ve hükümet tarafından verilen ilaçları almak için üç günlük bir yolculuğa çıktıklarını aktardı. Bununla birlikte, en yakın hastaneden de destek göremediklerini sözlerine ekleyen hemşire, sağlık çalışanlarının 18 saatlik vardiyalarla çalıştığını ve ek personel desteği verilmediğini bildirdi.
Magin, köyde en az 4 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü ve vaka sayısının 750 olduğunu açıkladı. Peru genelinde ise şimdiye kadar 260 bin 810 vaka ve 8 bini aşkın ölüm kaydedildi.
Haberde belirtilene göre Caimito'da halk salgını yeteri kadar önemsemiyor, yerel yetkiler sosyal mesafe kısıtlamalarına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulamıyor. Duruma ilişkin açıklama yapan hemşire Magin, "Bu virüsü yenemedik ama yine de sosyal mesafeli değiliz. Hala kiliseye gidiyoruz, spor ve voleybol oynuyoruz. Eğer davranışlarımızı değiştirmezsek ölmeye devam edeceğiz” diyerek karar merciilerine tepki gösterdi.
Peru Sağlık Bakanlığı’nın CNN’inin sorularını yanıtlamadığı belirtildi.