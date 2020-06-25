Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor

Peru’nun Amazon bölgesindeki yerli halktan oluşan bir köy, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle sarsıldı. Köyde yaşayan halkın yaklaşık yüzde 80’inin Covid-19 belirtisi gösterdiği belirtilirken, yalnızca 2 hemşirenin yüzlerce hastayla ilgilendiği açıklandı.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 15:27 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 15:29

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 1

GÜNEY AMERİKA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Güney Amerika yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisin yeni merkezi oldu. Brezilya sahip olduğu 1 milyonu aşkın vaka ve 52 bini aşkın ölümle dünyada ABD’nin ardından pandemiden etkilenen en kötü etkilenen ikinci ülke konumunda bulunuyor. Diğer taraftan kıtadaki diğer ülkelerde de vaka ve ölü sayısı hızla artmaya devam ediyor. 

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 2

AMAZONLARDA YERLİ HALK YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA

Özellikle Güney Amerika’da Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere dokuz ülkenin sınırları içerisinde bulunan Amazon bölgesinde yaşayan halk salgının ilerlemesi halinde yok olma tehlikesi altında bulunuyor.

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 3

Amazon’un yerli halkı yaklaşık bin yıldır aynı topraklarda yaşıyor ve diğer topluluklarla sınırlı iletişim kuruyor. Sağlık imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu bölgede kalabalık gruplar halinde yaşadığı için virüsün kolayca yayılabileceği bir ortam sağlıyor.

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 4

EN YAKIN HASTANE 8 SAAT UZAKTA

CNN’in haberine göre Peru sınırları içerisinde yer alan Amazon yerlilerinin oluşturduğu Shipibo köyünde yaşayanların yüzde 80’i Covid-19 semptomları gösteriyor. Ancak yüzlerce kişiyle sadece iki hemşire ilgileniyor. Bu hemşirelerden biri olan Elias Magin, en yakın hastanenin Caimito kasabasında olduğunu ve bot ile 8 saat mesafede ulaşıldığını söyledi.

(Fotoğrafta hemşire Elias Margin görülüyor.)

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 5

EK PERSONEL DESTEĞİ YOK

Magin, ellerindeki ilaçların sıklıkla tükendiğini ve hükümet tarafından verilen ilaçları almak için üç günlük bir yolculuğa çıktıklarını aktardı. Bununla birlikte, en yakın hastaneden de destek göremediklerini sözlerine ekleyen hemşire, sağlık çalışanlarının 18 saatlik vardiyalarla çalıştığını ve ek personel desteği verilmediğini bildirdi.

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 6

Magin, köyde en az 4 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü ve vaka sayısının 750 olduğunu açıkladı. Peru genelinde ise şimdiye kadar 260 bin 810 vaka ve 8 bini aşkın ölüm kaydedildi.

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 7

SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMIYOR

Haberde belirtilene göre Caimito'da halk salgını yeteri kadar önemsemiyor, yerel yetkiler sosyal mesafe kısıtlamalarına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulamıyor. Duruma ilişkin açıklama yapan hemşire Magin, "Bu virüsü yenemedik ama  yine de sosyal mesafeli değiliz. Hala kiliseye gidiyoruz, spor ve voleybol oynuyoruz. Eğer davranışlarımızı değiştirmezsek ölmeye devam edeceğiz” diyerek karar merciilerine tepki gösterdi.

Peru Sağlık Bakanlığı’nın CNN’inin sorularını yanıtlamadığı belirtildi.

Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor - 8
Öte yandan,  Brezilya’da Amazon halkının yaşadığı  yer aldığı Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta, geçen ayın başında, Covid-19'dan dolayı kısa sürede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle cenazeler üst üste gömülürken, bazı ailelerin de ölen yakınlarının toplu mezarlara gömülmemesi için istemeyerek de olsa yakılmalarını tercih ettiği kaydedilmişti.

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