Yüzlerce Covid-19 hastasıyla yalnızca iki hemşire ilgileniyor

EN YAKIN HASTANE 8 SAAT UZAKTA

CNN’in haberine göre Peru sınırları içerisinde yer alan Amazon yerlilerinin oluşturduğu Shipibo köyünde yaşayanların yüzde 80’i Covid-19 semptomları gösteriyor. Ancak yüzlerce kişiyle sadece iki hemşire ilgileniyor. Bu hemşirelerden biri olan Elias Magin, en yakın hastanenin Caimito kasabasında olduğunu ve bot ile 8 saat mesafede ulaşıldığını söyledi.

(Fotoğrafta hemşire Elias Margin görülüyor.)