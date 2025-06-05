Yüzlerce elektrikli araç taşıyan gemi yanıyor: Lityum iyon piller patlayabilir
İçinde 800’ü elektrikli araç olmak üzere 3 bin araç bulunan kargo gemisi, Alaska açıklarında yanmaya başladı. Lityum iyon pillerin patlama olasılığı dolayısıyla yangının sürmesine izin veriliyor.
Alaska açıklarında içinde 800’ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla araç bulunan yük gemisinde çıkan yangın, 24 saatten uzun bir süredir devam ediyor. ABD Sahil Güvenliği, konuya ilişkin açıklamasında, yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini bildirdi. Gemide bulunan mürettebat, bir filika yardımıyla gemiden kaçabildi.