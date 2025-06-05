Yüzlerce elektrikli araç taşıyan gemi yanıyor: Lityum iyon piller patlayabilir

ÇİN'DEN MEKSİKA'YA GİDİYORDU

Elektrikli araçlarda aşırı ısınabilen ve hızla yayılan yangınlara sebebiyet verebilen lityum iyon piller kullanılıyor. Çıkan yangınlarda toksik gazlar da havaya karışabiliyor. Tüm bu etmenler, yangınları söndürmesi zor ve tehlikeli bir hale getiriyor. “Morning Midas” gemisinde 800’ü elektrikli araç olmak üzere 3 bin araç bulunuyor. Geminin 15 Haziran tarihinde Meksika’daki Lázaro Cárdenas’a ulaşması bekleniyordu. Gemi, 26 Mayıs’ta Çin’in Yantai kentinden yola çıkmış, Şanghay ve Nansha’da durmuştu. Bu iki kent, Çin’in elektrikli araç ihracatı açısından iki önemli merkez olarak biliniyor.