DAHA ÖNCE ÇATIŞMADILAR

“Bunlar savaş tecrübesi olan birlikler değil. Daha önce çatışmaya girmediler” diyen yetkili, bu durumun Ukraynalıların elinde neden bu kadar kayıp verdiklerine katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yetkilinin kayıplarla ilgili yorumları, Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski'nin Rusya'nın Kursk'ta birkaç gün süren “yoğun bir saldırının” merkezinde Kuzey Kore birliklerini kullandığını söylemesinin ardından geldi.