Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var
ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliye göre yüzlerce Kuzey Kore askeri, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürüldü. Yetkili, "Bunlar savaş tecrübesi olan birlikler değil. Daha önce çatışmaya girmediler” dedi. Kayıplar arasında her rütbeden asker bulunuyor.
ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliye göre Kuzey Kore güçleri Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerine karşı savaşırken birkaç yüz kayıp verdi.
Pyongyang, Ukrayna güçlerinin bu yılın başlarında topraklarını ele geçirdiği Kursk sınır bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'nın savaş çabalarını desteklemek için binlerce asker göndermişti.