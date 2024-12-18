Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var

ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliye göre yüzlerce Kuzey Kore askeri, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürüldü. Yetkili, "Bunlar savaş tecrübesi olan birlikler değil. Daha önce çatışmaya girmediler” dedi. Kayıplar arasında her rütbeden asker bulunuyor.

Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var - 1

ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliye göre Kuzey Kore güçleri Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerine karşı savaşırken birkaç yüz kayıp verdi.

Pyongyang, Ukrayna güçlerinin bu yılın başlarında topraklarını ele geçirdiği Kursk sınır bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'nın savaş çabalarını desteklemek için binlerce asker göndermişti.

DÜNYA HABERLERİ

Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var - 2

HER RÜTBEDEN ASKER VAR

The Guradian gazetesine konuşan ve Kuzey Kore'nin resmi adının kısaltmasını kullanan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “KDHC'nin uğradığı kayıplara ilişkin son tahminimiz birkaç yüz kayıp olduğu yönünde” dedi.

Yetkili, kayıplar arasında her rütbeden askerin bulunduğunu ve bunun hafif yaralardan KIA'ya (çatışmada öldürülme) kadar her şeyi içerdiğini söyledi.

Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var - 3

DAHA ÖNCE ÇATIŞMADILAR

“Bunlar savaş tecrübesi olan birlikler değil. Daha önce çatışmaya girmediler” diyen yetkili, bu durumun Ukraynalıların elinde neden bu kadar kayıp verdiklerine katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yetkilinin kayıplarla ilgili yorumları, Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski'nin Rusya'nın Kursk'ta birkaç gün süren “yoğun bir saldırının” merkezinde Kuzey Kore birliklerini kullandığını söylemesinin ardından geldi.

Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var - 4

ASKERİ BAĞLAR GÜÇLENDİ

Kuzey Kore ve Rusya, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana askeri bağlarını güçlendirdi.

Pyongyang ve Moskova arasında haziran ayında imzalanan önemli bir savunma anlaşması bu ayın başlarında yürürlüğe girmişti.

Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var - 5

TRUMP KORKULARI TETİKLEDİ

Uzmanlar, nükleer silahlara sahip Kuzey'in lideri Kim Jong-un'un Rusya'dan ileri teknoloji ve birlikleri için savaş deneyimi edinmeye hevesli olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Kiev'in önemli bir destekçisi oldu ve gelecek ay başkan seçilen Donald Trump göreve başlamadan önce milyarlarca dolar yardımda bulunmak için acele ediyor.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımı defalarca eleştiren ve birkaç saat içinde ateşkes sağlayabileceğini iddia eden Trump'ın bu açıklamaları, Kiev ve Avrupa'da ABD yardımının kendi yönetimi altındaki geleceğine ilişkin korkuları tetikledi.

Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var - 6

Üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD stoklarından çekilebilecek, kalan 5.6 milyar doların tamamının zamanında kullanılamayabileceğini söyledi.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, “Kesinlikle tahmin ediyorum ki bir sonraki yönetimin kullanabileceği ve geçiş yapabileceği bir yetki kalabilir" dedi. 

Yüzlerce Kuzey Kore askeri Rusya'da öldü: Kayıplar arasında her türlüsü var - 7
DAHA FAZLA GÖSTER