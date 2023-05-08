Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi?

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü, Neonazilerin düzenlediği tartışmalı gösteriye kamu düzenini bozma riski olmadığı gerekçesiyle izin verildiğini açıkladı. Öte yandan, yüzlerce Neonazinin toplandığı olay ülkede çok sayıda eleştiriye yol açtı.

Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 1

Yüzlerce Neonazi'nin cumartesi günü Paris'te düzenlediği gösteri Fransa'da tepkilere yol açtı.

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Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 2

Tepkiler üzerine Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Fransa'da bir gösteri ancak kamu düzenini bozma riski taşıdığı kanıtlanabildiğinde yasaklanabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 3

Ocak ayında Paris'te aşırı sağcı bir gösteri yapılmasının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bu son gösterinin, düzenleyen grubun daha önceki toplanmalarında taşkınlık çıkarmadıkları savunularak yasaklanmadığı belirtildi.

Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 4

Paris'te 6 Mayıs'ta, 9 Mayıs Komitesi bünyesindeki 500'den fazla Neonazi, 1994'te polisten kaçtığı sırada yüksek katlı apartmandan düşerek ölen aşırı sağcıların önde gelen isimlerinden Sebastien Deyzieu'nün ölümü anısına gösteri düzenlemişti.

Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 5

Yüzleri maskeli ve siyah flamalar taşıyan kalabalığın polisin güvenlik çemberi oluşturmadığı caddede ellerini kollarını sallayarak yürüyüş düzenlemesi, ülke basını ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 6

Twitter kullanıcıları, "Fransız polisinin emeklilik reformunu protesto eden halkın gösterilerine müsaade etmediği ancak Neonazilerin ellerini kollarını sallayarak yürüyüş düzenlemelerine izin verdiği"ne yönelik tepkiler dile getirmişti.

Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 7
Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 8
Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 9
Yüzlerce Neonazi Paris'te toplandı: Gösteriye neden izin verildi? - 10
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