Yüzlerce yıllık gelenek Türk kahvesi, Ege’nin karşı yakasında da sohbetlerin "baş tacı"

Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 18:42
Yunanistan’da "Yunan kahvesi" olarak bilinen, cezvede, kısık ateşte, bol köpüklü şekilde pişirilen Türk kahvesi, asırlardır Anadolu’dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada günlük rutinlerin ayrılmaz bir parçası konumunda.
Kahvenin kokusu, İstanbul’dan Atina’ya göçen İstanbullu Rumların yoğun olarak yaşadığı Palaio Faliro semtindeki kafelerde de sık sık duyuluyor.
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda semtinden 1990’da Palaio Faliro’ya taşınan Stavros Kaloyannis ve Lena Kaloyannis çifti, Türk kahvesinin tadını da "İstanbul'u hatırlatan" kokusunu da unutamayanlardan.
Stavros Kaloyannis, İstanbul’daki evlerinde güne sabah kahvesi ile başladıklarını, Moda’da, Emirgan’da içtikleri kahvenin kokusunu hala unutamadıklarını anlattı.
“Ya sobanın üzerine koyardık cezveyi ya da mangalda küllerin içine. Söylediklerine göre en güzel kahve közde pişen kahveydi, kaymaklı da olurdu. Kahvenin makbulü de kaymaklısıydı” diyen Kaloyannis, kahvenin o dönem sosyalleşme için de önemli bir araç olduğuna dikkati çekti.
Kaloyannis, Türk kahvesinin kendileri için günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerken, "Hem evde hem kahvelerde, Moda’daki çay bahçesinde, Emirgan’da kahve içerdik. Annem, dedem hep kahve içerlerdi. Kulüplere giderdik, cemiyetlere giderdik. Orada bir tavla oynardık, kahvesine. Hanımlar birbirlerini kahveye davet ederlerdi, fala bakarlardı'' dedi.
"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözünü anımsatan Kaloyannis, bir dönem İstanbul’da birlikte kahve içtiği dostlarını da özlemle andığını söylerken ''Başka bir güzelliği vardı o kahvenin, daha bir romantikti. Bir kere her akşam bilhassa kadınlar, kapının önüne çıkarlardı mahallerde, hepsinin ellerinde kahve olurdu. Yanında belki bir bisküvi falan vardı. Onlar da otururlardı, sohbetlerini yaparlardı" diye konuştu.
Kaloyannis, askerliğini yedek subay olarak yaptığını aktararak, "Anadolu'da, orada bile bana ikram edilen kahvelerin tadı ve hatrı, o arkadaşlar halen aklımda" dedi.