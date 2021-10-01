Yüzlerce yıllık gelenek Türk kahvesi, Ege’nin karşı yakasında da sohbetlerin "baş tacı"

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözünü anımsatan Kaloyannis, bir dönem İstanbul’da birlikte kahve içtiği dostlarını da özlemle andığını söylerken ''Başka bir güzelliği vardı o kahvenin, daha bir romantikti. Bir kere her akşam bilhassa kadınlar, kapının önüne çıkarlardı mahallerde, hepsinin ellerinde kahve olurdu. Yanında belki bir bisküvi falan vardı. Onlar da otururlardı, sohbetlerini yaparlardı" diye konuştu.