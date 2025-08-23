Yüzündeki sivilceyi sıktı, acillik oldu: Felç nedeni bile olabilir

Sosyal medyada kendi deneyimlerini paylaşan kullanıcılar da benzer risklere dikkat çekti. Bir kişi, “Bundan dolayı neredeyse ölüyordum. Bir buçuk hafta hastanede yattım ve ameliyat oldum” yorumunu yaptı.



New York Post’a konuşan dermatolog Dr. Vishakha Dhorde, bu bölgedeki damarların özel yapısına dikkat çekerek, “Geriye doğru kan akışını engelleyen bir valf mekanizması yok. Enfekte bir sivilceden gelen bakteriler beyne ulaşarak septik kavernöz sinüs trombozu gibi hayati risk taşıyan enfeksiyonlara yol açabilir” uyarısında bulundu.





