Yüzündeki sivilceyi sıktı, acillik oldu: Felç nedeni bile olabilir

Yüzünüzde çıkan bir sivilceyi sıkmak cazip gelse de uzmanlara göre bu alışkanlık ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Dermatologlar, özellikle “tehlike üçgeni” olarak bilinen yüz bölgesindeki sivilcelerin patlatılmasının, nadir durumlarda felç ya da ölümle sonuçlanabilecek enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; “Tehlike üçgeni”, göz çevresi, burun köprüsü ve üst dudak arasındaki bölgeyi kapsıyor. Bu alandaki damarların doğrudan beyne bağlanması nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonların ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

ABD’de yaşayan Lish Marie isimli bir kadın, sol burun deliğinin altındaki sivilceyi sıkmasının ardından kısa sürede yüz felci geçirdiğini anlattı. TikTok’ta deneyimini paylaşan Marie, birkaç saat içinde yüzünün sol tarafında şişlik oluştuğunu, gülmeye çalıştığında yalnızca ağzının bir köşesinin yukarı kalktığını söyledi. Acil servise kaldırılan kadın, antibiyotik ve steroid dahil dört farklı ilaçla tedavi edildi. Üç gün içinde toparlandığını belirten Marie, “Hastalığı çok hızlı atlattım ama yoğun ilaç tedavisi gördüm” dedi.

Sosyal medyada kendi deneyimlerini paylaşan kullanıcılar da benzer risklere dikkat çekti. Bir kişi, “Bundan dolayı neredeyse ölüyordum. Bir buçuk hafta hastanede yattım ve ameliyat oldum” yorumunu yaptı.

New York Post’a konuşan dermatolog Dr. Vishakha Dhorde, bu bölgedeki damarların özel yapısına dikkat çekerek, “Geriye doğru kan akışını engelleyen bir valf mekanizması yok. Enfekte bir sivilceden gelen bakteriler beyne ulaşarak septik kavernöz sinüs trombozu gibi hayati risk taşıyan enfeksiyonlara yol açabilir” uyarısında bulundu.


Dermatolog Dr. Ajay Rana da aynı görüşü destekleyerek, bu bölgedeki enfeksiyonların filtreleme mekanizması olmadan dolaşıma karışabileceğini, bunun da kalıcı felce kadar gidebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, sivilcelerin sıkılmasının iltihabı artırabileceğini, ciltte koyulaşmaya ve kalıcı izlere neden olabileceğini söylüyor. Sivilce oluşumunun, gözeneklerde biriken sebum ve ölü deri hücrelerinden kaynaklandığı, sağlıklı beslenmenin ise bu sorunu azaltabileceği belirtiliyor.

Araştırmalara göre özellikle şeker tüketiminin azaltılması, baklagiller, kuruyemişler, balık, kırmızı et, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin akneyle mücadelede faydalı olabileceği öne sürülüyor. Bazı çalışmalar, sık süt tüketiminin de sivilce riskini artırabileceğini ortaya koysa da uzmanlar bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

