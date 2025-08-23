Yüzündeki sivilceyi sıktı, acillik oldu: Felç nedeni bile olabilir
Yüzünüzde çıkan bir sivilceyi sıkmak cazip gelse de uzmanlara göre bu alışkanlık ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Dermatologlar, özellikle “tehlike üçgeni” olarak bilinen yüz bölgesindeki sivilcelerin patlatılmasının, nadir durumlarda felç ya da ölümle sonuçlanabilecek enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; “Tehlike üçgeni”, göz çevresi, burun köprüsü ve üst dudak arasındaki bölgeyi kapsıyor. Bu alandaki damarların doğrudan beyne bağlanması nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonların ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.