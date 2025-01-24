Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı!
İrlanda ve Kuzey İrlanda'yı vuran Eowyn Fırtınası nedeniyle Dublin Havalimanı'nda planlanan 110 kalkış ve 110 varışlı uçuş iptal edilirken 560 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. İrlanda hava durumu ajansı tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın gece boyunca saatteki hızının 182 kilometreyi bulduğu ve 80 yılın rekorunun kırıldığı kaydedildi. Altyapıda meydana gelen “benzeri görülmemiş” hasar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Açıklamada, bazı evlere elektrik verilmesinin 9 günü bulabileceği belirtildi.
ÜLKE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ RÜZGARLARI
İrlanda, saatte 184 mil hıza ulaşan rekor kıran rüzgarların etkisi altında. Fırtına Eowyn, geride yıkım izi bırakma tehlikesi taşıyor.
İrlanda'nın Galway kıyısındaki Mace Head'de ülke tarihindeki en güçlü rüzgarlar kaydedildi. Ölümcül fırtına nedeniyle milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarıları gönderildi.