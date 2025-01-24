Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı!

"BUNA BENZER BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Glasgow ve Edinburgh Havalimanları cuma günü havalimanı operasyonlarını kısıtladıklarını duyurdu.

Sezonun beşinci fırtınası o kadar tehlikeli ki BBC hava durumu sunucusu Judith Ralston şöyle dedi: "Bu çok büyük bir fırtına. Kariyerim boyunca buna benzer bir şey görmedim."