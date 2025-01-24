Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı!

İrlanda ve Kuzey İrlanda'yı vuran Eowyn Fırtınası nedeniyle Dublin Havalimanı'nda planlanan 110 kalkış ve 110 varışlı uçuş iptal edilirken 560 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. İrlanda hava durumu ajansı tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın gece boyunca saatteki hızının 182 kilometreyi bulduğu ve 80 yılın rekorunun kırıldığı kaydedildi. Altyapıda meydana gelen “benzeri görülmemiş” hasar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Açıklamada, bazı evlere elektrik verilmesinin 9 günü bulabileceği belirtildi.

Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 1

ÜLKE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ RÜZGARLARI

İrlanda, saatte 184 mil hıza ulaşan rekor kıran rüzgarların etkisi altında. Fırtına Eowyn, geride yıkım izi bırakma tehlikesi taşıyor.

İrlanda'nın Galway kıyısındaki Mace Head'de ülke tarihindeki en güçlü rüzgarlar kaydedildi. Ölümcül fırtına nedeniyle milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarıları gönderildi.

DÜNYA HABERLERİ

Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 2

Eowyn Fırtınası bugün Birleşik Krallık genelinde seyahat cehennemini yaşatmaya hazırlanıyor.

Saaatte 170 kilometre hıza ulaşacak rüzgarlar binalara zarar verecek, ağaçları devirecek ve elektrik kesintilerine yol açacak.

Trenler ve uçuşlar iptal edilecek, okullar tatil edilecek ve rüzgar türbinleri kapatılacak.

Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 3

SEZONUN BEŞİNCİ FIRTINASI

Tren operatörü ScotRail, fırtına nedeniyle "yolcu seferleri düzenlemenin güvenli olmayacağını" söyleyerek cuma günü İskoçya genelindeki tüm seferleri askıya aldı.

Sezonun beşinci fırtınasının gelmesiyle Birleşik Krallık'ın tamamı en az bir sarı hava uyarısıyla kaplıyken, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın bazı bölgeleri için nadir görülen kırmızı uyarılar yayınlandı.

Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 4

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HASAR

Güçlü rüzgarlar nedeniyle toplu taşıma seferleri durdurulurken, hayati tehlike uyarısı yapıldı. Bu sırada elektrik hatları devrildi, altyapı hasar gördü ve elektrik kesintileri yaşandı.

Altyapıda meydana gelen “benzeri görülmemiş” hasar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, bazı evlere elektrik verilmesinin 9 günü bulabileceği belirtildi.

Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 5

"BUNA BENZER BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Glasgow ve Edinburgh Havalimanları cuma günü havalimanı operasyonlarını kısıtladıklarını duyurdu.

Sezonun beşinci fırtınası o kadar tehlikeli ki BBC hava durumu sunucusu Judith Ralston şöyle dedi: "Bu çok büyük bir fırtına. Kariyerim boyunca buna benzer bir şey görmedim."

Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 6

HALKA "EVDE KAL" UYARISI

Okullarda eğitime ara verilirken toplu taşıma hatlarında ciddi aksaklıklar yaşandı.

En tehlikeli fırtınalardan biri olduğu konusunda uyaran yetkililer, halka evlerinde kalması uyarısında bulundu.

Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 7
Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 8
Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 9
Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 10
Yüzyılın en güçlü fırtınası: Rüzgar rekor kırdı, evler elektriksiz kaldı! - 11
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