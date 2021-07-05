Yüzyılın en kötü çevre felaketlerinden: Onlarca yunus, balina ve kaplumbağa kıyıya vurdu

Ayrıca gemide, toksinleri emebilen ve genellikle deniz canlıları tarafından yiyecek sanılan nurdles adı verilen 78 ton plastik pelet vardı. Kurtarma ekipleri ve askerler, tüketildiğinde hayvanlar için ölümcül olabilen bu topaklardan milyarlarcasını hala Sri Lanka kıyılarından temizliyor.