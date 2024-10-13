Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı

Florida Valisi Ron DeSantis de 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintilerini gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü aktaran DeSantis, "Bu çalışmalarımız için o da bize yardımcı olmak istiyor" diye konuştu.