Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 16 kişinin ölümüne yol açan Milton Kasırgası'ndan geriye büyük bir yıkım kaldı. "Yüzılın Kasırgası" nedeniyle bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı. Eyalette arama kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.
ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, ardında büyük yıkım bıraktı.
Tahliye edilen bölge sakinleri, evlerine dönmeye başladı.