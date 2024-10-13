Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 16 kişinin ölümüne yol açan Milton Kasırgası'ndan geriye büyük bir yıkım kaldı. "Yüzılın Kasırgası" nedeniyle bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı. Eyalette arama kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı - 1

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, ardında büyük yıkım bıraktı.

Tahliye edilen bölge sakinleri, evlerine dönmeye başladı.

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Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı - 2

"Yüzyılın kasırgası" olarak adlandırılan Milton, 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Denizde iki kez 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarını 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası, eyalet geneline şiddetli rüzgar ve yağışlar getirdi.

Yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu.

Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı - 3

Yetkililer, kasırganın bölgeyi terk etmesi sonrası yükselen sular ve sel tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı.

Eyalette arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının artabileceğinden endişe ediliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, kasırga sonrası eyaletteki acil durumun sürdüğünü belirterek, "Ölü sayısının artmasını önlemek bizim işimiz. Ancak korkunç bir kasırga ve buna eşlik eden hortumların vurduğu bir durumla uğraşıyoruz" dedi.

Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı - 4

Florida Valisi Ron DeSantis de 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintilerini gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü aktaran DeSantis, "Bu çalışmalarımız için o da bize yardımcı olmak istiyor" diye konuştu.

Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı - 5

Yetkililer, eyaletteki havalimanlarında cuma sabahı itibarıyla uçuşların kademeli olarak başlatılacağını bildirmişti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nde güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı - 6

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Milton yüzyılın kasırgası gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

Milton, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi. 

Yüzyılın kasırgası: Milton'ın vurduğu Florida'da eve dönüşler başladı - 7
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