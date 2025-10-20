Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

Dünyanın en büyük sanat müzesi olan Paris'teki Louvre Müzesi'nden İmparator Napolyon ve İmparatoriçe Eugenie'ne ait paha biçilemez mücevherler çalındı. Fransa hükümeti soygundaki başarısızlığını kabul etti. Peki dört hırsız, müzenin güvenlik açığından nasıl faydalandı?

Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

Fransa, dünyanın en büyük müzesi Louvre'da yaşanan soygunun şokunu atlatmaya çalışıyor.

Fransız İçişleri Bakanlığı, hırsızların müzeden “paha biçilmez” tarihi değere sahip kraliyet mücevherlerini çaldığını açıkladı. Bu değerli koleksiyonların sergilendiği, birinci katta yer alan Apollon Galerisi'ne yük asansörüyle çıkan dört hırsız, kırdıkları pencereden içeri girdi. Ellerinde küçük bir testere vardı. Soygun yalnızca 7 dakika içinde gerçekleşti. Daha sonra aynı yoldan geri dönüp scooter ile kaçtılar.

Kültür Bakanı Rachida Dati, TF1'e verdiği demeçte, “Hırsızlar şiddet veya panik göstermeden profesyonelce hareket ettiler” dedi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunların örgütlü çete hırsızlığı ve suç işlemek için suç ortaklığı" soruşturması başlatıldığını, bunun eşkıyalıkla mücadele tugayına devredildiğini bildirdi. BFM TV'ye konuşan Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau'ya göre, hırsızlığın "sponsorunun" yabancı bir güç olması ihtimali dışlanmıyor.

Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

NE ÇALDILAR?

İçişleri Bakanlığı, hırsızların İmparator Napolyon Bonaparte ve İmparatoriçe Eugenie'nin mücevher koleksiyonundan dokuz parça çaldığını bildirdi.

Çalınan parçaların; Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'in takılarından sekiz safir ve 631 elmastan oluşan gerdanlık ile İmparatoriçe Eugenie'nin yaklaşık 2 bin elmastan oluşan tacı olduğu açıklandı. Hırsızlar, imparatoriçenin 1.354 elmas ve 56 zümrütten oluşan tacını ise yolda düşürdü. Mücevher hasarlı bir şekilde kurtarıldı.

Bakan Dati, müzelerin hedef haline geldiğini söyleyerek bu kurumların güvenliğinin artırılması meselesinin “eski bir sorun” olduğunu ifade etti ve “40 yıldır kimse bu büyük müzelerin güvenliğine dikkat etmedi. Bu müzeler yeni suç biçimlerine uyum sağlamalı. Bu artık organize suç haline geldi” diye konuştu.

Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

PERSONEL AZALTILDI, GÜVENLİK PLANI ERTELENDİ

Kültür Bakanlığı, koruma sisteminde bir arıza olmadığını belirtti. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Alarmlar tetiklendi. Özellikle hızlı ve vahşice gerçekleşen hırsızlık sırasında, odada ve bitişikteki alanlarda bulunan beş müze görevlisi derhal müdahale ederek güvenlik protokolünü uyguladı."

Ancak Le Monde'un görüştüğü bir Louvre çalışanına göre bu galeri, artık altı görevli yerine yalnızca beş görevli tarafından korunuyor. Üstelik 30 dakika süren ilk sabah molasında yalnızca dört görevli bulunuyor. Bu, tam da suçluların harekete geçmek için kullandığı an. Kültür Bakanlığı tarafından yakın zamanda başlatılan bir "güvenlik planının" Louvre Müzesi'ni korumadığını hatırlatan İçişleri Bakanı, "Fransız müzelerinde büyük bir güvenlik açığı olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Müzenin güvenlik sistemini modernize etmeyi amaçlayan güvenlik planının 2025-2029 performans sözleşmesinde ertelendiğini belirten sendikalar, ölümcül güvenlik açıklarına yol açan sürekli bir kaynak eksikliğine işaret ediyor.

Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

MONA LİSA DA ÇALINMIŞTI

Da Vinci'nin “Mona Lisa”sı da dahil olmak üzere binlerce hazineyi barındıran Louvre Müzesi, daha önce de hedef alınmıştı. Özellikle 1911 yılında ünlü tablo, bir tamirci tarafından çalınmıştı. Tablo iki yıl sonra bulunarak müzeye iade edilmişti.

Son hırsızlık vakası 1998 yılında küçük bir manzara tablosunun çalınmasıyla meydana geldi. Camille Corot'nun bir tablosu, gün ışığında çalındı ​​ve bir daha bulunamadı.

Müzenin sanat eserleri ve eserlerinin çoğu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Fransa'yı işgali sırasında, yağma ve bombalamalardan kaynaklanan hasarı önlemek amacıyla personel tarafından saklanmıştı.

Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

MACRON 800 MİLYON EURO AYIRDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada yaptığı açıklamada soygunu "Fransa'nın tarihi mirasına yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi. Macron, bu yılın başlarında Louvre Müzesi için 800 milyon euro'luk bir yenileme planı açıklamıştı.

Bu plan, “koleksiyonların güvenliği ve emniyetinin” artırılmasının yanı sıra müzenin gözetim ve bilgi teknolojisi sistemlerinin iyileştirilmesini de içeriyordu.

ADALET BAKANI: BAŞARISIZ OLDUK

Adalet Bakanı Gerard Darmanin, Fransız radyo istasyonu France Inter'e verdiği röportajda, hırsızlığın güvenlik hizmetlerinin başarısızlığını gösterdiği için Fransa'ya "çok olumsuz bir imaj" verdiğini söyledi. “Kesin olan şey, başarısız olduğumuzdur” diye ekledi.

Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

PARİS MÜZELERİNDE TRAVMA CANLANIYOR

Son olay, 2010 yılında Paris Modern Sanat Müzesi'nde yaşanan "yüzyılın soygunu"ndan bu yana böyle bir hırsızlık olayıyla karşılaşmayan Paris müzelerinin travmasını yeniden canlandırdı. Beş başyapıt, "Örümcek Adam " lakaplı Vrejan Tomic tarafından çalındı. Bu eserlerin hiçbiri bulunamadı.

Ülkede birkaç aydır müze hırsızlıkları yeniden canlanıyor. Eylül ortasında, Doğa Tarihi Müzesi'nden 600 bin avro değerinde 6 kilo doğal altın çalındı.

Geçtiğimiz eylül ayında, Limoges'daki bir müzede 6,5 milyon euro'luk hasara yol açan bir hırsızlık olayı yaşandı. Öte yandan Kasım 2024'te Paris'teki Cognacq-Jay Müzesi'nde gerçekleşen silahlı soygunda çalınan yedi enfiye kutusundan beşi bulundu .

Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?
