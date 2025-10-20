Yüzyılın soygununu geride bıraktı: Louvre Müzesi'nde güvenlik planı nasıl çöktü?

Fransa, dünyanın en büyük müzesi Louvre'da yaşanan soygunun şokunu atlatmaya çalışıyor.

Fransız İçişleri Bakanlığı, hırsızların müzeden “paha biçilmez” tarihi değere sahip kraliyet mücevherlerini çaldığını açıkladı. Bu değerli koleksiyonların sergilendiği, birinci katta yer alan Apollon Galerisi'ne yük asansörüyle çıkan dört hırsız, kırdıkları pencereden içeri girdi. Ellerinde küçük bir testere vardı. Soygun yalnızca 7 dakika içinde gerçekleşti. Daha sonra aynı yoldan geri dönüp scooter ile kaçtılar.

Kültür Bakanı Rachida Dati, TF1'e verdiği demeçte, “Hırsızlar şiddet veya panik göstermeden profesyonelce hareket ettiler” dedi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunların örgütlü çete hırsızlığı ve suç işlemek için suç ortaklığı" soruşturması başlatıldığını, bunun eşkıyalıkla mücadele tugayına devredildiğini bildirdi. BFM TV'ye konuşan Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau'ya göre, hırsızlığın "sponsorunun" yabancı bir güç olması ihtimali dışlanmıyor.