Z kuşağı sokaklara döküldü: Nepal'de neler oluyor?
Nepal’de sosyal medya yasağı sonrası başlayan gençlik ayaklanmasında can kaybı 22’ye yükseldi. Göstericiler parlamento binası ateşe verdi, başbakan istifa etti. Gelin Nepal'de olup bitenlere yakından bakalım.
CAN KAYBI 25'E YÜKSELDİ
Nepal'de sosyal medya plarformlarına getirilen yasak sonrası başlayan gençlik protestolarında can kaybı 25'e yükseli.
Silahlı askerler protestocular tarafından ateşe verilen Nepal Parlamentosu’nu koruma altına aldı.
Başkent Katmandu’da ise süresiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar bomboş kaldı.