Z kuşağı sokaklara döküldü: Nepal'de neler oluyor?

PARLAMENTO BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Salı günü ise öfke daha da büyüdü. Katmandu’daki parlamento binası, Nepali Kongre Partisi genel merkezi ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın evi ateşe verildi.

Bazı bakan ve siyasetçilerin evlerine de saldırılar düzenlendi. Olaylarda üç kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 22’ye çıktı.

Hastanelerde yaralılar için yoğunluk yaşanıyor. Doktorlar, gerçek mermi ve plastik mermi yaralarını tedavi ettiklerini açıkladı. Polis de çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.