Z kuşağının ''ihtiyar'' bulduğu yaş grubu açıklandı
Estetik operasyonlardan botoks enjeksiyonlarına kadar birçok kişi, genç kalmak adına çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak yapılan yeni bir ankete göre, hangi işlemi yaptırırsanız yaptırın, Z kuşağı sizi 35 yaşından itibaren “yaşlı” olarak görüyor.
Eğitim platformu EduBirdie tarafından yapılan ankette, 2 bin Gen Z ve genç Y kuşağı (milenyum) katılımcıya “Yaşlılık ne zaman başlar?” sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, Gen Z'nin yüzde 22’si 35 yaşın artık “yaşlılık eşiği” olduğunu düşünüyor.