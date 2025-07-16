Z kuşağının ''ihtiyar'' bulduğu yaş grubu açıklandı

Ankette ayrıca katılımcılara “İnsanlar hangi yaşta çekiciliğini kaybeder?” sorusu da yöneltildi.

Milenyum kuşağının yüzde 44’ü ve Z kuşağının yüzde 33’ü, yaşlanmanın otomatik olarak “çekicilik kaybı” anlamına gelmediğini belirtti.

Çekiciliğin sayılarla belirlenemeyeceğini, davranışlarla ilgili olduğunu öne süren katılımcılar, genç gibi giyinmeye çalışmanın ve sürekli partner değiştirmenin çekiciliği öldüren alışkanlıkların başında geldiğini ifade etti.

Anket, kısa süre önce yayımlanan bir bilimsel çalışmanın ardından geldi. Berlin Humboldt Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, insanların “yaşlılık” kavramını geçmişe kıyasla daha geç yaşlarda algıladığı ortaya kondu.