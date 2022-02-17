Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, ne zaman harekete geçeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 12:13
Devlet medyasında yayın yapan 60 Dakika adlı talk show programının sunucusu Olga Skabeeva, İngiliz gazeteleri Daily Mirror ve Daily Mail’in manşetlerinin yansıtıldığı bir ekranın önündeyken, “Bugün, bizim için ne kadar üzücü. Ukrayna'nın işgal edilmediği veya belki de Ukrayna'da dedikleri gibi, ‘Putin'in bir kez daha saldırmadığı gün” şeklinde ironi yaptı.
Bununla birlikte, Joe Biden liderliğindeki batılı liderler, Kremlin'in sözde hamlelerini önceden ifşa etmenin bir savaşı önleyebileceğini umarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu öne sürdüler. Ancak, Rusya'nın olası saldırıyı tam olarak ne zaman başlatabileceğine dair bir tarih duyurusu yapan batı basını Rus yetkililerin ve Rus medyasının alay etmesi için büyük bir hedef oluşturdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “ABD ve İngiltere'nin kitlesel dezenformasyon kuruluşlarına, Bloomberg, New York Times, Sun, bir talebim var. Ne zaman harekete geçeceğimizi haber verin. Önümüzdeki yıl için tatilimi planlamak istiyorum” dedi.
Zakharova, önceki gün ise şunları yazdı:“15 Şubat 2022, Batı savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Küçük düştüler.”
Diğer taraftan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde çok az şey değişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen Salı günü Rus güçlerinin "kısmen geri çekildiğini" açıklamasının ardından, sadece birkaç birlik ana üslerine geri dönmek için Kırım'dan resmen ayrıldı.
ABD’den gelen istihbarat raporları ise Rusya'nın bu hafta Ukrayna’ya bir operasyon başlatabileceğini öne sürüyor. Rusya ise bu ana saldırganların batılı yetkililer ve medyanın olduğunu iddia ederek bilgi savaşına odaklandığını aktardı.
Öte yandani batı medyasına saldırmak için sıraya giren sadece Rusya değil.
Yetkililerin rahatsız edici sızıntılar ve abartılı raporlar hakkında şikayette bulunduğu Ukrayna'da, Başkan Volodymyr Zelenski'in Halkın Hizmetkarı Parlamento hizbinin başkanı, David Arakhamia, “Batıdaki histeri artık ülkeye her ay 2-3 milyar dolara mal oluyor.
Bu durum, sona erdiğinde, batılı ana akım medya organlarının nasıl Skabeeva ve Solovyov'dan (Rus TV sunucuları) daha kötü bilgi yaymaya başladığına dair geriye dönük bir analiz yapmamız gerektiğini düşünüyorum. CNN, Bloomberg ve Wall Street Journal gibi yayınları incelemeliyiz. Çünkü bunlar hibrit savaşın unsurları” diye konuştu.