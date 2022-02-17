Zakharova batı medyası ile dalga geçti: Lütfen, ne zaman harekete geçeceğimizi yazın, tatilimi planlamak istiyorum

Devlet medyasında yayın yapan 60 Dakika adlı talk show programının sunucusu Olga Skabeeva, İngiliz gazeteleri Daily Mirror ve Daily Mail’in manşetlerinin yansıtıldığı bir ekranın önündeyken, “Bugün, bizim için ne kadar üzücü. Ukrayna'nın işgal edilmediği veya belki de Ukrayna'da dedikleri gibi, ‘Putin'in bir kez daha saldırmadığı gün” şeklinde ironi yaptı.