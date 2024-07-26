Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi

Tarihin en acımasız yöneticilerinden biri olan Caligula'nın görkemli terası 2 bin yıl sonra ortaya çıktı.

Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi - 1

Eski Roma imparatorlarından Caligula, dört yıl tahta kaldığı süre boyunca yaptıkları ile tarihin en zalim, en çılgın ve en sapık imparatorlarından biri olarak anılıyor.

İtalya'dainşaat işçileri, Tiber Nehri yakınlarında bir zamanlar Roma imparatoru Caligula'ya ait bir bahçenin kalıntılarını keşfetti.

DÜNYA HABERLERİ

Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi - 2

İskenderiye Yahudilerinden oluşan bir heyetin Caligula'dan yardım istediği düşünülen gizli bahçenin 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Caligula MS 37'de tahta çıktı ve 4 yıl sonra MS 41'de kendi Praetorian Muhafızları tarafından öldürüldü.

Yahudilerle olan gergin ilişkisiyle dikkat çeken Caligula'nın Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşayan Yahudilerin temsilcisiyle Tiber Nehri kıyısındaki bir bahçede buluştuğu anlatılıyor. Yeni yapılan keşfin anlatılan bahçe olduğu tahmin ediliyor.

Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi - 3

İtalya Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kalıntılar, işçilerin Roma'nın Piazza Pia'da yeni bir üst geçit inşa ederken bulundu.

Arkeologlar bölgedeki kalıntıları temizlerken üzerinde “C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici.” yazılı kurşun bir su borusu buldular.

Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi - 4

Gravürün, babasının askerleri tarafından kendisine çocukluk döneminde verilen “küçük çizme” takma adına atıfta bulunduğunu belirledi.

Bu durum, bahçenin muhtemelen Caligula'ya ait olduğunu gösteriyor.

Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi - 5

Su borusu, 1900’lerin başında bulunan ve Augustus’un ikinci eşi ve Germanicus’un büyükannesi Iulia Augusta’nın adının yazılı olduğu bir başka pipoya da benziyor. Araştırmacılar mülkün Germanicus’a miras kaldığını ve daha sonra Caligula’ya gitmeden önce eşi Yaşlı Agrippina’ya geçtiğini tahmin ediyor.

Arkeologlar borunun yanı sıra Roma dönemine ait çanak çömlek parçaları ve çatıları süsleyen mitolojik sahnelerin pişmiş toprak figürlerini de buldular.

DAHA FAZLA GÖSTER