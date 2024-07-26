Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi
Tarihin en acımasız yöneticilerinden biri olan Caligula'nın görkemli terası 2 bin yıl sonra ortaya çıktı.
Eski Roma imparatorlarından Caligula, dört yıl tahta kaldığı süre boyunca yaptıkları ile tarihin en zalim, en çılgın ve en sapık imparatorlarından biri olarak anılıyor.
İtalya'dainşaat işçileri, Tiber Nehri yakınlarında bir zamanlar Roma imparatoru Caligula'ya ait bir bahçenin kalıntılarını keşfetti.