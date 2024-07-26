Zalim lider Caligula'nın gizli bahçesi: 2 bin yıllık görkemli teras yol çalışmaları sırasında keşfedildi

İskenderiye Yahudilerinden oluşan bir heyetin Caligula'dan yardım istediği düşünülen gizli bahçenin 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Caligula MS 37'de tahta çıktı ve 4 yıl sonra MS 41'de kendi Praetorian Muhafızları tarafından öldürüldü.

Yahudilerle olan gergin ilişkisiyle dikkat çeken Caligula'nın Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşayan Yahudilerin temsilcisiyle Tiber Nehri kıyısındaki bir bahçede buluştuğu anlatılıyor. Yeni yapılan keşfin anlatılan bahçe olduğu tahmin ediliyor.