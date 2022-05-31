Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı

Neil Fletcher ise “İkinci el cep telefonu kullanıyorum. Çünkü onlara fazla ihtiyacım yok. 1930’larda eşyalar, ömür boyu dayanacak şekilde tasarlandılar. Bu aletleri almak için çok para biriktirdiğiniz için pahalıydılar. Yani insanlar, onları beş yıl sonra atmayı beklemiyorlardı. Bir ocak aldıysanız, en az 20-30 yıl boyunca kullanırdınız. Biz daha da uzun bir süredir kullanıyoruz” dedi.