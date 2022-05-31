Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı

İngiltere’nin Somerset kontluğunda yaşayan Neil ve Lisa Fletcher zamanın oldukça gerisinde yaşıyor. Sadece o dönemin kıyafetlerini giyen çift, 90 yıl sonra hala çalışmakta olan ev aletlerini kullanıyor. Fletcherlar, 1930'lardan kalma evlerini ilk günkü görünümüne döndürmek için çelik pencereler ve art deco anahtarlar gibi çeşitli eşyalar kullanarak altı yıl boyunca çalıştı. Sonunda, zamanda geri doğru yolculuk yapılmasını sağlayan bir eve kavuştular.

Haberler - ntv.com.tr 31.05.2022 - 16:26 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 16:45

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 1

Fotoğraftaki ev İngiliz Neil ve Lisa Fletcher çifti tarafından 1930'lu yıllara adandı. Garajdaki arabalarından gardıroplarına, telefonların giysilerine evdeki her şey bu dönemin ihtişamını yansıtacak şekilde seçildi. 

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 2

"1930'LAR ÇOK RENKLİYDİ"

BBC'ye konuşan Neil Fletcher, “Evi, yavaş yavaş 1930'lardaki haline geri döndürdük.  İnsanlar, döneme ait filmler  siyah beyaz olduğu için 1930'ların siyah beyaz bir dünya olduğunu varsayıyorlar. Ama öyle değildi. Çok renkliydi. Evimize baktığınızda gördüğünüz renkler oldukça canlı” diye konuştu.

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 3

90 YILLIK BEYAZ EŞYALARI KULLANIYORLAR

Bununla birlikte, çift evlerinde 90 yıldır çalışan döneme ait beyaz eşyaları kullanıyor ve yeni teknolojiyi reddediyor. 

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 4

Lisa Fletcher, “Buzdolabım 1937 yılından kalma ve Westinghouse markalı. Mikrodalga fırınım, bulaşık makinem veya saç düzleştiricim yok” dedi.

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 5

Neil Fletcher ise  “İkinci el cep telefonu kullanıyorum.  Çünkü onlara fazla ihtiyacım yok. 1930’larda eşyalar, ömür boyu dayanacak şekilde tasarlandılar. Bu aletleri almak için çok para biriktirdiğiniz için pahalıydılar. Yani insanlar, onları beş yıl sonra atmayı beklemiyorlardı. Bir ocak aldıysanız, en az 20-30 yıl boyunca kullanırdınız. Biz daha da uzun bir süredir kullanıyoruz” dedi.

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 6

Diğer taraftan, çift 1930’lu yıllara olan tutkularının dönemin siyah-beyaz filmlerine duydukları hayranlıktan olduğunu söyledi. 

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 7

Lisa Fletcher, “Onları izlerdim ve tamamen kapılırdım. Bu döneme ait cazibeyi, kıyafetleri, eşyaları; kısaca her şeyi sevdim” derken, Neil Fletcher, “Özellikle ben Sherlock Holmes'u oynadığında, Basil Rathborne'u izlemeyi seviyorum. Edward dönemiyle birlikte bende bir sevgi uyandırdı” dedi.

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 8

Son olarak çift, evdeki en sevdikleri eşyanın gramafonları olduğunu sözlerine ekledi.

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 9

Lisa Fletcher, "Tanrı korusun, eğer bir yangın çıkarsa, kurtaracağım tek şey bu olurdu" dedi.

Zamanı 90 yıl geriye aldılar: İngiliz çift 1930'lu yıllarda yaşamak için evlerini yeni baştan yarattı - 10

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