Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor

Ancak Craster sadece tadına doyulmaz balıklarıyla değil, tarihi atmosferi ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

World’s Most Scenic Railway Journeys adlı televizyon programına konu olan masalsı köy, birçok kişi tarafından ''zamanın durduğu yer'' olarak tanımlanıyor.