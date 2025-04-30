Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor

İngiltere’nin büyüleyici kıyılarında bulunan Craster Köyü, teknolojiden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için harika bir kaçış rotası sunuyor.

Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor - 1

Northumberland bölgesinde yer alan bu küçük balıkçı köyü, Newcastle’a yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesinde, Alnwick kasabasına ise sadece birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Craster’ı keşfeden ziyaretçileri, yeşilin her tonuyla bezenmiş bir doğa ve dünya çapında ün kazanmış lezzetli deniz ürünleri bekliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor - 2

Köy sakinleri, geçimlerinin büyük bir kısmını balıkçılıkla sağlıyor. Öyle ki, bu köyde tütsülenen ringa balıklarının İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından bile tercih edildiği söyleniyor.

Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor - 3

Ancak Craster sadece tadına doyulmaz balıklarıyla değil, tarihi atmosferi ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

World’s Most Scenic Railway Journeys adlı televizyon programına konu olan masalsı köy, birçok kişi tarafından ''zamanın durduğu yer'' olarak tanımlanıyor.

Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor - 4

Craster’ın özenle korunan nostaljik dokusu, köyün yıllar içerisinde dizi ve film yapımcıları tarafından tercih edilmesine de neden olmuş. Vera, Alibi’s The Red King, Villages by the Sea ve Robson Green’s Weekend Escapes gibi pek çok yapım, burada çekilmiş.

Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor - 5

Tarihi ambiyansın en iyi hissedildiği yerlerden biri ise Dunstanburgh Kalesi. Yalnızca bir kısmı günümüze ulaşan kale, devasa kapısı ile dikkat çekiyor. Yapımına 1313 yılında başlanan bu görkemli yapı, tarihçilere göre Lancaster Kontu Thomas’ın Kral Edward II’ye karşı güç gösterisi amacıyla inşa edilmiş.

Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor - 6

Bazı kısımlarında cep telefonlarının çekmediği köy, her şeye rağmen sisli tepeleri, tarihi kalıntıları ve yeşil vadileri ile ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor - 7
DAHA FAZLA GÖSTER