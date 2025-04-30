Zamanın durduğu köy: Dizi ve film yapımcıları soluğu burada alıyor
İngiltere’nin büyüleyici kıyılarında bulunan Craster Köyü, teknolojiden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için harika bir kaçış rotası sunuyor.
Northumberland bölgesinde yer alan bu küçük balıkçı köyü, Newcastle’a yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesinde, Alnwick kasabasına ise sadece birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Craster’ı keşfeden ziyaretçileri, yeşilin her tonuyla bezenmiş bir doğa ve dünya çapında ün kazanmış lezzetli deniz ürünleri bekliyor.