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Zamanın durduğu yer: Moğolistan

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3 milyon nüfusun Türkiye'nin 3 katı büyüklüğündeki Orta Asya bozkırlarına dağıldığı Moğolistan'da, kişi başına 3 kilometrekare toprak ve 13 at düşüyor.

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    Türk tarihine ait en eski yazıtlara ev sahipliği yapan Moğolistan, otantik gezi tutkunları için adeta biçilmiş kaftan.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında, kendi halinde yayılan koyun ve yak sürüleri, özgürce koşuşturan atlar, ülkedeki sıradan görüntülerden.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    Üç milyon nüfusun, Türkiye'nin 3 katı büyüklüğündeki Orta Asya bozkırlarına dağıldığı Moğolistan'da, kişi başına 3 kilometrekare toprak ve 13 at düşüyor.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    Ortalama yüksekliği 2 bin metre olan ve yılın yaklaşık 250 gününü sıfırın altında sıcaklıkla geçiren Moğolistan'da, neredeyse hiç tarım yapılamıyor.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    Coğrafyası, kültürü, insanlarının yaşam tarzıyla Asya'nın ortasındaki ülke, farklı yerler görmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    Moğol köylüler, Ulan Batur'a 80 kilometre mesafede Bayan Tsogt bölgesindeki Tonyukuk Yazıtları'na giden yolun kenarında ticaret yapıyor. Turistleri, evcilleştirdikleri kartal ve akbabalarla karşılayan köylüler, para karşılığında fotoğraf çektiriyor.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    "Golden eagle" cinsi kartallar ve en büyük kanatlı olarak bilinen kara akbabalarla fotoğraf çektirmenin bedeli, yaklaşık 50 bin tügrükü, yani yaklaşık 7 lira.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    Kartal ve kara akbabalarının yavrularını, yüksek dağlardaki yuvalarından alıp evcilleştirdiklerini anlatan Moğol köylüleri, bu kuşlarla günde ortalama 80 bin-100 bin tügrük kazandıklarını ifade ediyorlar.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
    Moğolistan'ın turizm sezonu, nisanda başlıyor, sonbahara kadar sürüyor.
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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    bozkır, moğolistan, orta asya, seyahat, gezi, moğolistan'da yaşam
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