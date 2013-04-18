Zamanın durduğu yer: Moğolistan
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3 milyon nüfusun Türkiye'nin 3 katı büyüklüğündeki Orta Asya bozkırlarına dağıldığı Moğolistan'da, kişi başına 3 kilometrekare toprak ve 13 at düşüyor.
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1Türk tarihine ait en eski yazıtlara ev sahipliği yapan Moğolistan, otantik gezi tutkunları için adeta biçilmiş kaftan.
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2Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında, kendi halinde yayılan koyun ve yak sürüleri, özgürce koşuşturan atlar, ülkedeki sıradan görüntülerden.
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3Üç milyon nüfusun, Türkiye'nin 3 katı büyüklüğündeki Orta Asya bozkırlarına dağıldığı Moğolistan'da, kişi başına 3 kilometrekare toprak ve 13 at düşüyor.
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4Ortalama yüksekliği 2 bin metre olan ve yılın yaklaşık 250 gününü sıfırın altında sıcaklıkla geçiren Moğolistan'da, neredeyse hiç tarım yapılamıyor.
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5Coğrafyası, kültürü, insanlarının yaşam tarzıyla Asya'nın ortasındaki ülke, farklı yerler görmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.
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6Moğol köylüler, Ulan Batur'a 80 kilometre mesafede Bayan Tsogt bölgesindeki Tonyukuk Yazıtları'na giden yolun kenarında ticaret yapıyor. Turistleri, evcilleştirdikleri kartal ve akbabalarla karşılayan köylüler, para karşılığında fotoğraf çektiriyor.
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7"Golden eagle" cinsi kartallar ve en büyük kanatlı olarak bilinen kara akbabalarla fotoğraf çektirmenin bedeli, yaklaşık 50 bin tügrükü, yani yaklaşık 7 lira.
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8Kartal ve kara akbabalarının yavrularını, yüksek dağlardaki yuvalarından alıp evcilleştirdiklerini anlatan Moğol köylüleri, bu kuşlarla günde ortalama 80 bin-100 bin tügrük kazandıklarını ifade ediyorlar.
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9Moğolistan'ın turizm sezonu, nisanda başlıyor, sonbahara kadar sürüyor.
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