Zaporijya bir kez daha vuruldu

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak yasasını imzaladığı bölgelerden Zaporijya, Rus füzelerinin hedefi oldu, görüntüler uydu fotoğraflarına da yansıdı. Hayatını kaybedenler oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, enkaz toplama çalışmaları sırasında, sivillere yönelik bir saldırı daha düzenlendiğini öne sürdü.
Rusya'nın İran'ın gönderdiği insansız hava araçlarını kullandığını iddia etti.
Buna karşın Zelenski, Ukrayna askerlerinin sahadaki ilerleyişinin devam ettiğini açıkladı. "1 Ekim'den bu yana yalnızca Herson bölgesinde, 500 kilometrekarelik alanı geri aldık" dedi.
Analistlere göre, Ukrayna ordusunun ilerleyişinde, Batı'nın gönderdiği askeri yardım ve Rusların taktiksel hatası iki ana faktör.
Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deydi. Nükleer Santral'deki son durumu takip etti. Zelenski ile görüştü. Grossi'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya da geçmesi bekleniyor.
Ayrıca Zelenski, Avustralya Lowy Enstitüsü'ne de seslendi. Batı'yı Rusların nükleer tehdidine yönelik önleyici saldırı düzenlemeye çağırdı.
Rus tarafıysa tepki gösterdi. Kremlin Sözücü Dimitri Peskov, Zelenski'inin açıklamalarını Dünya Savaşı başlatma çağrısı olarak niteledi.
Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da Batı'yı nükleer savaşı körüklemekle suçladı.