Zebra firarda: Seul sokaklarını birbirine kattı

Güney Kore'de hayvanat bahçesinden firar eden bir zebra, yakalanmadan önce saatlerce başkent Seul'de dolaştı. Sero isimli 2 yaşındaki hayvan özgürlüğünün tadını çıkarırken, Seul sokalarında paniğe neden oldu.

Zebra firarda: Seul sokaklarını birbirine kattı - 1

Seul'deki hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, 2021 doğumlu "Sero" isimli zebranın hayvanat bahçesinden yerel saatle 14.50'de firar ettiği belirtildi.

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Zebra firarda: Seul sokaklarını birbirine kattı - 2

Açıklamada, zebranın saatlerce şehirde dolaşmasının ardından dar bir sokağa girmesiyle yakalandığı kaydedildi.

Zebra firarda: Seul sokaklarını birbirine kattı - 3

TEDAVİ ALTINA ALTINA ALINDI

Hayvanat bahçesindeki ahşap kafesi kırarak kaçtığı değerlendirilen zebranın, yakalanmasının ardından veterinerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Zebra firarda: Seul sokaklarını birbirine kattı - 4

Sosyal medyada zebranın trafikteki araçların arasında dolaştığı ve paniğe sebep olduğu görüntüler paylaşıldı.

Zebra firarda: Seul sokaklarını birbirine kattı - 5

Zebranın herhangi bir yaralanma ya da hasara sebep olmadığı ifade edildi.

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