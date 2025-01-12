Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde!

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, birliklerinin Kursk bölgesinde iki Kuzey Koreli askeri yaralı olarak yakaladığını açıkladı. Zelenski, askerlerin Kiev'de sorgulandıklarını belirtti. Ukraynalı lider, Rus güçlerinin Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta yer aldığına dair kanıtları yok etmek için yaralıları infaz ettiğini ileri sürdü. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne medyanın bu mahkumlara erişimine izin vermesi talimatını verdiğini aktaran Zelenski, esirlerin fotoğraflarını paylaştı. Korece gerçekleştirilen sorgu sırasında esirlerden birinin 2005 diğerinin ise 1999 doğumlu askerler olduğu öğrenildi. Zelenski, "Dünyanın olup bitenler hakkında gerçeği bilmesi gerekiyor." dedi.

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 1

ASKERLERİN İFADELERİ ALINIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde iki Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurdu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı iki askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.

"Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır." ifadesini kullanan Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti.

DÜNYA HABERLERİ

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 2

"YARALILARINI İNFAZ EDİYORLAR"

Zelenski, iki askeri hastane ranzalarında, birinin elleri, diğerinin çenesi bandajlı halde gösteren bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Zelenski paylaşımında, "Askerleri canlı yakalamak kolay bir iş değildi: Rus güçleri, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta yer aldığına dair her türlü kanıtı ortadan kaldırmak için genellikle yaralıları infaz ediyor." ifadelerini kullandı.

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 3

ESİRLER KORECE SORGULANDI

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne gazetecilerin esirlere erişmesine izin vermeleri talimatı verdiğini aktaran Zelenski, "Dünyanın olup bitenler hakkında gerçeği bilmesi gerekiyor." dedi.

Sorgulamanın Güney Kore istihbarat teşkilatının yardımıyla Korece yapıldığı aktarıldı.

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 4

"DENEYİMLİ ORDU ASKERLERİ"

Yakalanan iki Kuzey Koreli askerin sorguculara deneyimli ordu askerleri olduklarını söyledikleri ve birinin savaşmak için değil eğitim için Rusya'ya gönderildiğini söylediği aktarıldı.

Bir esirin "başka bir kişi adına düzenlenmiş" bir Rus askeri kimlik kartı taşıdığı, diğerinin ise hiçbir belgesi olmadığı belirtildi.

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 5

2005 DOĞUMLU BİR TÜFEKÇİ

Askerlerden biri, aslında 2005 doğumlu bir tüfekçi olduğunu ve 2021'den beri Kuzey Kore ordusunda olduğunu söyledi.

Bu askere Rusya'nın Moğolistan sınırındaki Tyva bölgesinden 26 yaşındaki bir adama ait bir kimlik verilmişti.

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 6

Çenesindeki yaralanma nedeniyle cevaplarını yazan diğer esir ise 1999 doğumlu olduğunu, 2016'da orduya katıldığını ve keşif keskin nişancısı olduğunu söyledi.

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 7

"İNSANLARINA DEĞER VERMİYORLAR"

Daha önce de bu savaşta Kuzey Kore'nin modern savaş yöntemlerini öğrendiğini ifade eden Zelenski, "İnsanlarına değer vermiyorlar. Şu ana kadar 4 bin insanlarını kaybettiler" diye konuşmuştu.

Kuzey Kore'nin katılımı Pyongyang ve Moskova için karşılıklı yarar olarak görülüyor.

Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde! - 8
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