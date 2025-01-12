Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde!

"DENEYİMLİ ORDU ASKERLERİ"

Yakalanan iki Kuzey Koreli askerin sorguculara deneyimli ordu askerleri olduklarını söyledikleri ve birinin savaşmak için değil eğitim için Rusya'ya gönderildiğini söylediği aktarıldı.

Bir esirin "başka bir kişi adına düzenlenmiş" bir Rus askeri kimlik kartı taşıdığı, diğerinin ise hiçbir belgesi olmadığı belirtildi.