Zelenski esirleri paylaştı: Kuzey Koreli askerler Ukrayna hapsinde!
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, birliklerinin Kursk bölgesinde iki Kuzey Koreli askeri yaralı olarak yakaladığını açıkladı. Zelenski, askerlerin Kiev'de sorgulandıklarını belirtti. Ukraynalı lider, Rus güçlerinin Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta yer aldığına dair kanıtları yok etmek için yaralıları infaz ettiğini ileri sürdü. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne medyanın bu mahkumlara erişimine izin vermesi talimatını verdiğini aktaran Zelenski, esirlerin fotoğraflarını paylaştı. Korece gerçekleştirilen sorgu sırasında esirlerden birinin 2005 diğerinin ise 1999 doğumlu askerler olduğu öğrenildi. Zelenski, "Dünyanın olup bitenler hakkında gerçeği bilmesi gerekiyor." dedi.
ASKERLERİN İFADELERİ ALINIYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde iki Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurdu.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı iki askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.
"Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır." ifadesini kullanan Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti.