Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 02:12 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 02:16
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın 199. gününde sahadaki durumu değerlendirdi. Ülkenin doğusundaki Harkov bölgesinde ilerleme katettiklerini söyledi.
Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirten Zelenski, "Silahlı Kuvvetler, Harkov bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı." ifadesini kullandı.
Zelenski, Harkov bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.
Harkov Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin, Harkov bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.
Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada da Harkov bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkov'daki çatışmalarda, ABD yapımı roket fırlatma sisteminin imha edildiğini açıkladı.
Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu Zaporijya'da da ABD yapımı obüslerin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna'nın ilerleme katettiği bölgelere, destek birliklerinin giderken çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Zaporijya'daki nükleer santralde incelemelerde bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın başkanı Rafael Grossi "kaybedecek zamanımız yok" demişti.
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yer alan ve 2 gün önce Rus güçlerinden geri alan Grakove köyü basın mensuplarına açıldı.
Daha köye gelmeden bölgede Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların izine rastlamak mümkün. Yol kenarlarında çok sayıda sivil ve askeri aracın enkazına rastlanıyor.
Köyün meydanına gelindiğinde ise bölgede yaşanan çatışmaların boyutu göze çarpıyor.
Grakove'de çok sayıda evin, çatışmalarda ağır hasar aldığı görülüyor. Çatışmalara sahne olan yerlerden biri de köyün kilisesi.
Kilisesinin duvarlarındaki mermi izleri ve top atışları nedeniyle oluşan yıkıntılar dikkati çekiyor.
Savaşın izlerini taşıyan köyde, Rus güçlerince öldürüp köylülere zorla gömdürüldüğü söylenen 2 sivilin cesedi bulundu.