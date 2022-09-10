Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin doğusunda yer alan Harkov bölgesinde 30'dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 02:12 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 02:16

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 1

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın 199. gününde sahadaki durumu değerlendirdi. Ülkenin doğusundaki Harkov bölgesinde ilerleme katettiklerini söyledi.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 2

Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirten Zelenski, "Silahlı Kuvvetler, Harkov bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı." ifadesini kullandı.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 3

Zelenski, Harkov bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 4

Harkov Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin, Harkov bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 5

Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada da Harkov bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 6

Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkov'daki çatışmalarda, ABD yapımı roket fırlatma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 7

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu Zaporijya'da da ABD yapımı obüslerin vurulduğu belirtildi.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 8

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna'nın ilerleme katettiği bölgelere, destek birliklerinin giderken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 9

Geçtiğimiz günlerde Zaporijya'daki nükleer santralde incelemelerde bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın başkanı Rafael Grossi "kaybedecek zamanımız yok" demişti.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 10

UKRAYNA'NIN RUS GÜÇLERİNDEN GERİ ALDIĞI GRAKOVE KÖYÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yer alan ve 2 gün önce Rus güçlerinden geri alan Grakove köyü basın mensuplarına açıldı.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 11

Daha köye gelmeden bölgede Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların izine rastlamak mümkün. Yol kenarlarında çok sayıda sivil ve askeri aracın enkazına rastlanıyor.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 12

Köyün meydanına gelindiğinde ise bölgede yaşanan çatışmaların boyutu göze çarpıyor.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 13

Grakove'de çok sayıda evin, çatışmalarda ağır hasar aldığı görülüyor. Çatışmalara sahne olan yerlerden biri de köyün kilisesi.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 14

Kilisesinin duvarlarındaki mermi izleri ve top atışları nedeniyle oluşan yıkıntılar dikkati çekiyor.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 15

2 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Savaşın izlerini taşıyan köyde, Rus güçlerince öldürüp köylülere zorla gömdürüldüğü söylenen 2 sivilin cesedi bulundu.

Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 16
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 17
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 18
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 19
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 20
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 21
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 22
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 23
Zelenski: Harkov'da 30 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı - 24

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