Zelenski: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakıyor!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna’ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştığını belirterek, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerinin yakıldığını iddia etti. Zelenski cephedeki Kuzey Koreli askerlerin görüntülerini de paylaştı.
KUZEY KORE ASKERLERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski cephedeki Kuzey Koreli askerlerin videosunu paylaştı.