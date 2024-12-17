Zelenski: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakıyor!

"RUSYA'DA ONLAR İÇİN SADECE AŞAĞILANMA VAR"

Kuzey Koreli askerlerin varlığını son verilmesi gereken bir delilik olarak tanımlayan Zelenski, “Bu, şu anda Rusya'da saygısızlığın bir göstergesidir ve insani değerlere karşı bir saygısızlıktır. Kuzey Kore askerlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına savaşarak ölmeleri için hiçbir sebebi yok. Öldükten sonra bile Rusya'da onlar için sadece aşağılanma var.” dedi.

Zelenski, savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi ve Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.