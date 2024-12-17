Zelenski: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna’ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştığını belirterek, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerinin yakıldığını iddia etti. Zelenski cephedeki Kuzey Koreli askerlerin görüntülerini de paylaştı.

Zelenski: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakıyor! - 1

KUZEY KORE ASKERLERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski cephedeki Kuzey Koreli askerlerin videosunu paylaştı.

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Zelenski: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakıyor! - 2

"VARLIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Zelenski sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya, Kuzey Kore birliklerini Ukrayna mevzilerine saldırmaları için göndermekle kalmıyor, aynı zamanda bu insanların kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştılar. Eğitim sırasında yüzlerinin gösterilmesi yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Zelenski: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakıyor! - 3

"YÜZLERİNİ YAKMAYA ÇAIŞIYORLAR"

Ruslar'ın onların varlığına ilişkin her türlü video kanıtını silmeye çalıştığını ileri süren Zelenski, "Şimdi de savaşçılarımızla ilk çatışmaların ardından Ruslar, öldürülen Kuzey Koreli askerlerin yüzlerini kelimenin tam anlamıyla yakmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Zelenski: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakıyor! - 4

"RUSYA'DA ONLAR İÇİN SADECE AŞAĞILANMA VAR"

Kuzey Koreli askerlerin varlığını son verilmesi gereken bir delilik olarak tanımlayan Zelenski, “Bu, şu anda Rusya'da saygısızlığın bir göstergesidir ve insani değerlere karşı bir saygısızlıktır. Kuzey Kore askerlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına savaşarak ölmeleri için hiçbir sebebi yok. Öldükten sonra bile Rusya'da onlar için sadece aşağılanma var.” dedi.

Zelenski, savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi ve Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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