Zelenski'den Kuzey Kore'ye esir takası teklifi
Rusya'ya destek için gönderilen Kuzey Kore askerleri Ukrayna tarafından esir alındı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, askerlerin esir takası karşılığında Kuzey Kore'ye gönderilebileceğini açıkladı. Rusya'nın cephedeki ilerleyişi ise devam etti. Washigton'dan ise Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Gelecek gün veya haftalarda telefon görüşmesi olacak" dedi.
Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir almasının yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a esir takası teklifi geldi.