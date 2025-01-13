Zelenski'den Kuzey Kore'ye esir takası teklifi

TRUMP VE PUTİN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Washington'dan Donald Trump ve Rus Lider Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye ilişkin açıklama geldi.



20 Ocak Başkanlık Yemin Töreni'nin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapacak Mike Waltz, iki liderin telefon görüşmesi yapacağnı açıkladı.



ABC Televizyonuna konuşan Walz, hem Ukrayna hem de Rus tarafının savaşı bitirmek istediğini vurguladı.



Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin önümüzdeki gün ve haftalarda yapılacağını söyledi ve "Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Walz, savaş sona erse de Ukrayna topraklarından tüm Rus askerlerinin çekilmesinin gerçekçi olmadığnı da vurguladı.