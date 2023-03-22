Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bakhmut cephesini ziyaret etti.
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, ülkesinin Donetsk bölgesindeki Bahmut yönünde ön cephedeki Ukraynalı askerlerle bir araya geldiğini belirtti.
Ön cephedeki askerlere "devlet nişanı" takdim ettiğini aktaran Zelenski, "Bugün burada bulunmaktan ve kahramanlarımızı ödüllendirmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Zelenski, Bahmut'u 20 Aralık 2022'de ziyaret etmişti.
Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar, son haftalarda Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Bakhmut kenti çevresinde yoğunlaştı. Bakhmut'un birkaç kilometre kuzeyinde, Rus kuvvetlerinin ve Wagner Grubu paramiliter örgütüne ait paralı askerlerin dikkatlerini odakladığı daha küçük bir kasaba olan Soledar var.
ABD' için askeri stratejist olarak görev yapan Tümgeneral Mick Ryan, Rusya'nın birliklerini stratejik olarak büyük bir öneme sahip olan Bakhmut'u ele geçirme isteğinin, burasının Ukrayna ordusunun güçlü olduğu bir yer olmasından ileri geldiğini açıkladı.
Buna göre Rusya, Donbas'ta sekiz yıldır savunma hattında bulunan deneyimli Ukrayna askerlerini yıpratabilirse savaşta ilerlemesi daha kolay olacak.
Bakhmut, ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki son kale olarak büyük bir önem taşıyor.