Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret

BAKHMUT'TA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar, son haftalarda Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Bakhmut kenti çevresinde yoğunlaştı. Bakhmut'un birkaç kilometre kuzeyinde, Rus kuvvetlerinin ve Wagner Grubu paramiliter örgütüne ait paralı askerlerin dikkatlerini odakladığı daha küçük bir kasaba olan Soledar var.