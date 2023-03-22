Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ve ülkesi arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Bakhmut cephesini ziyaret etti. Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' olarak dikkat çeken Bakhmut'u ele geçirmek Rusya için kritik bir öneme sahip.

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bakhmut cephesini ziyaret etti.

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Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 2

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, ülkesinin Donetsk bölgesindeki Bahmut yönünde ön cephedeki Ukraynalı askerlerle bir araya geldiğini belirtti.

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 3

Ön cephedeki askerlere "devlet nişanı" takdim ettiğini aktaran Zelenski, "Bugün burada bulunmaktan ve kahramanlarımızı ödüllendirmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 4

Başkan Zelenski, Bahmut'u 20 Aralık 2022'de ziyaret etmişti.

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 5

BAKHMUT'TA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar, son haftalarda Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Bakhmut kenti çevresinde yoğunlaştı. Bakhmut'un birkaç kilometre kuzeyinde, Rus kuvvetlerinin ve Wagner Grubu paramiliter örgütüne ait paralı askerlerin dikkatlerini odakladığı daha küçük bir kasaba olan Soledar var.

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 6

ABD' için askeri stratejist olarak görev yapan Tümgeneral Mick Ryan, Rusya'nın birliklerini stratejik olarak  büyük bir öneme sahip olan Bakhmut'u ele geçirme isteğinin,  burasının Ukrayna ordusunun güçlü olduğu bir yer olmasından ileri geldiğini açıkladı. 

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 7

Buna göre Rusya, Donbas'ta sekiz yıldır savunma hattında bulunan deneyimli Ukrayna askerlerini yıpratabilirse savaşta ilerlemesi daha kolay olacak.

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 8

Bakhmut, ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki son kale olarak büyük bir önem taşıyor.

Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 9
Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 10
Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 11
Zelenski'den Rusya ile çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği Bakhmut cephesine ziyaret - 12
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