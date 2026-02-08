Zelenski'den "Rusya ve ABD ekonomik iş birliği anlaşması" iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Abu Dabi’deki barış müzakerelerin ardından konuştu. Zelenski, ABD ve Rusya’nın yaklaşık 12 trilyon dolar değerinde devasa bir ekonomik iş birliği planını görüştüğünü öne sürdü, bu planın Ukrayna’yı da doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Zelenski, istihbarat kaynaklarının kendisine ABD-Rusya ekonomik işbirliği için bir çerçeve çizen belgeler gösterdiğini ve bu belgeye "Dmitriev paketi" adını verdiğini söyledi. Dmitriev, Rusya'nın devlet varlık fonunun başkanı ve aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'e en yakın isimlerden biri olarak anılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski “Dmitriev paketinde” 28 maddelik bir barış planı olduğunu belirtti. Bu planın arkasında ise dikkat çekici isimler yer alıyor. İddiaya göre bu plan; Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, müzakere temsilcisi Steve Witkoff ve Rus yetkili Kirill Dmitriev tarafından ortaklaşa kaleme alındı.

Bu plana göre savaşın başlamasıyla Rusya'ya karşı konulan yaptırımların kademeli olarak kaldırılması ve Rusya ile Ukrayna arasında uzun vadeli ekonomik kalkınma projelerinin oluşturulması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce de Moskova'yı savaşı durdurmaya ikna etmek için yaptırımların hafifletilmesi ve Rusya ile ekonomik işbirliğinin yenilenmesi olasılığını öne sürmüştü. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine bir şekilde ulaşacağında ısrar etti.