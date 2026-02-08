Zelenski'den "Rusya ve ABD ekonomik iş birliği anlaşması" iddiası
08.02.2026 09:59
Erdem Güzel
Abu Dabi'deki Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri'nin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuştu. Zelenski, ABD ve Rusya’nın yaklaşık 12 trilyon dolar değerinde devasa bir ekonomik iş birliği planını görüştüğünü öne sürdü, bu planın Ukrayna’yı da doğrudan etkileyeceğini söyledi.
RUSYA-ABD PLANININ ADI "DMİTRİEV PAKETİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Abu Dabi’deki barış müzakerelerin ardından konuştu. Zelenski, ABD ve Rusya’nın yaklaşık 12 trilyon dolar değerinde devasa bir ekonomik iş birliği planını görüştüğünü öne sürdü, bu planın Ukrayna’yı da doğrudan etkileyeceğini söyledi.
Zelenski, istihbarat kaynaklarının kendisine ABD-Rusya ekonomik işbirliği için bir çerçeve çizen belgeler gösterdiğini ve bu belgeye "Dmitriev paketi" adını verdiğini söyledi. Dmitriev, Rusya'nın devlet varlık fonunun başkanı ve aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'e en yakın isimlerden biri olarak anılıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski “Dmitriev paketinde” 28 maddelik bir barış planı olduğunu belirtti. Bu planın arkasında ise dikkat çekici isimler yer alıyor. İddiaya göre bu plan; Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, müzakere temsilcisi Steve Witkoff ve Rus yetkili Kirill Dmitriev tarafından ortaklaşa kaleme alındı.
Bu plana göre savaşın başlamasıyla Rusya'ya karşı konulan yaptırımların kademeli olarak kaldırılması ve Rusya ile Ukrayna arasında uzun vadeli ekonomik kalkınma projelerinin oluşturulması öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce de Moskova'yı savaşı durdurmaya ikna etmek için yaptırımların hafifletilmesi ve Rusya ile ekonomik işbirliğinin yenilenmesi olasılığını öne sürmüştü. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine bir şekilde ulaşacağında ısrar etti.
"UKRAYNA HAKKINDAKİ KARARLAR UKRAYNA İLE ALINMALI"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bu plana karşı çıkarak kendi rızaları dışında yapılan hiçbir anlaşmayı tanımayacaklarını söyledi. "Egemenliğimizi veya güvenliğimizi ilgilendiren konularda, bizim olmadığımız bir masada alınan potansiyel kararları desteklemeyeceğiz. Ukrayna hakkındaki kararlar Ukrayna ile alınmalıdır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna lideri, Washington’ın savaşı sona erdirmek için "Haziran ayına kadar" bir mühlet belirlediğini ve taraflara bu yönde baskı yapacağını iddia etti. Zelenski'ye göre Donald Trump yönetimi bu konuda 3 Kasım 2026'da yapılacak olan ABD ara seçimleri ve karışık ABD iç siyaseti nedeniyle acele ediyor.
MÜZAREKERELER HAFTAYA MIAMI'DE DEVAM EDEBİLİR
Müzakerelerdeki en büyük düğüm noktalarından biri Donetsk bölgesi. ABD, bölgede "serbest ekonomik bölge" kurulmasını önerirken; Putin, Rus ordusunun henüz tamamen ele geçiremediği alanlar da dahil olmak üzere tüm bölgenin Rusya’ya bırakılmasını talep ediyor.
Siyasi pazarlıklar devam ederken, Rusya sahada saldırılarını şiddetlendirdi. Hafta sonu düzenlenen hava saldırılarında Ukrayna enerji altyapısı hedef alındı. Ülkenin büyük bir bölümü dondurucu soğukta elektriksiz kaldı.
Saldırıların şiddeti nükleer güvenliği de tehdit etti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, şebekedeki hasar ve trafoların devre dışı kalması nedeniyle nükleer güç santrallerinin üretim kapasitesini düşürmek zorunda kaldığını duyurdu. Zelenski bu durumu "Avrupa’nın ortak güvenliğine tehdit" olarak tanımladı.
Tüm bu gerilime rağmen diplomasi kapısı tamamen kapanmış değil. Abu Dabi’deki temasların ardından tarafların önümüzdeki hafta ABD’nin Miami kentinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna tarafı, toplantıya katılacaklarını teyit ederken görüşmelerin tonunun iyileştiği belirtiliyor.