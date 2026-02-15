Zelenski'den seçim açıklaması, "önce ateşkes"
15.02.2026 09:05
Erdem Güzel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Son dönemdeki seçim tartışmalarını ele alan Zelenski, önce ateşkes ve güvenlik dedi.
"BİZE İKİ AY ATEŞKES VERİN, SEÇİME GİDELİM"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin 15 Mayıs’a kadar seçim yapılması yönündeki talebine dair konuştu.
Ukrayna lideri, seçmen güvenliğinin sağlanması için seçimlere “ateşkes” şartını koşuyor. Ateşkes ilan edildikten en az iki ay sonra seçime gidebileceğinin sinyalini veren Zelenski “Bize iki ay ateşkes verin ve biz seçime gidelim. Bu kadar. Ateşkesi ve güvenlik altyapısını verin”. ifadelerini kullandı.
"BAZI BÖLGELER SERBEST EKONOMİK BÖLGE OLABİLİR"
Zelenski barış anlaşmasına ve Donbas gibi kritik bölgelerin geleceğine de değindi. Savaş sona erdiğinde ülkenin yeniden inşası için yardım karşılığında bazı bölgelerin "serbest ekonomik bölgeler" haline getirilmesi konusunda uzlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, “Eğer Rusya da serbest seçimler yaparsa, onlara biz de ateşkes vermeye hazırız” ifadelerini kullanırken konuşması katılımcılardan alkış aldı.
Toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceklerini söyleyen Zelenski bu tür ekonomik modellerin barış mutabakatında "önemli bir taviz" aracı olabileceğini ifade etti.
ÖNCELİK GÜVENLİK ANLAŞMALARI
Zelenski, ABD ve Avrupa ile yapılacak güvenlik garantisi anlaşmalarının, savaşı bitirecek nihai anlaşmadan önce imzalanması gerektiğini söyledi. Kiev’in 20 yıllık, hukuki olarak bağlayıcı bir garanti talep ettiği belirtilirken, Zelenski, "Güvenlik garantileri, savaşın bir daha çıkmayacağının teminatıdır ve her şeyden önce gelmelidir," dedi.