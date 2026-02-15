Zelenski'den seçim açıklaması, "önce ateşkes"

Zelenski barış anlaşmasına ve Donbas gibi kritik bölgelerin geleceğine de değindi. Savaş sona erdiğinde ülkenin yeniden inşası için yardım karşılığında bazı bölgelerin "serbest ekonomik bölgeler" haline getirilmesi konusunda uzlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, “Eğer Rusya da serbest seçimler yaparsa, onlara biz de ateşkes vermeye hazırız” ifadelerini kullanırken konuşması katılımcılardan alkış aldı.

Toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceklerini söyleyen Zelenski bu tür ekonomik modellerin barış mutabakatında "önemli bir taviz" aracı olabileceğini ifade etti.