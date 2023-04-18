Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Avdiyivka şehrine ziyaret etti. Zelenski burada, savaşta hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunarak askerlere devlet nişanı verdi.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 1

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Zelenski'nin çalışma ziyaretiyle gittiği Donetsk bölgesinin Avidiyivka şehrinde Ukrayna askerlerinin mevzilerini ziyaret ettiği belirtildi.

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Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 2

Açıklamada, "Donetsk" operasyonel-taktik grubu komutanının cephedeki durum hakkında Zelenski’ye bilgi verdiği kaydedildi.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 3

ASKERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenski’nin Avdiyivka’da görev yapan askerlerle bir araya geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Zelenski, topraklarımızı savundukları için askerlere teşekkür etti." ifadesi yer aldı.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 4

Açıklamada, Zelenski’nin savaşta hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunduğu ve askerlere devlet nişanlarını takdim ettiği belirtildi.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 5

Zelenski’nin Donetsk ziyareti sırasında Ukraynalı askerlerin tedavi gördüğü hastaneye gittiği ifade edilen açıklamada, Zelenski'nin, askerlere acil şifalar dilediği ve gösterdikleri cesaret için devlet nişanlarını takdim ettiği bildirildi.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 6

AĞIR SİLAHLARLARLA SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların son bir günde Avdiyivka’ya ağır silah ve füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 7

Kirilenko, saldırılardan şehirdeki 6 sokağın etkilendiğini kaydetti.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 8

Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehri, Rus ordusunun yoğun saldırılarını sürdürdüğü yerler arasında bulunuyor.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 9

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, son bir günde Avdiyivka yönünde Rus ordusunun Novokalinove, Severnıy ve Pervomayskiy yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediği ancak başarısız olduğu ileri sürüldü.

Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 10
Zelenski'den şiddetli çatışmaların sürdüğü Avdiyivka’ya ziyaret - 11
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