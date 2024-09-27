Zelenski'nin gizemli "zafer planı" liderlere sunuldu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşme yaptı. Zelenski, iki lidere de uzun zamandır tartışılan zafer planını sundu. Zelenski, Kiev'den ayrılmadan önce Rusya'yı yenmek için hazırladığı “zafer planını” Biden, Harris ve Trump'a sunma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Washington’da ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşme yaptı.
Ukraynalı lider, bu görüşmeler sırasında uzun zamandır bahsedilen zafer planını sundu.