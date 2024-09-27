Zelenski'nin gizemli "zafer planı" liderlere sunuldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harris ile bir araya gelerek kendisine zafer planını sundu" ifadelerine yer verildi.

Zelenski'nin Kamala Harris'e ilk Barış Zirvesi'ne katılımı ve ABD'nin Ukrayna'ya başından beri sağladığı sarsılmaz destek için teşekkür ettiği aktarıldı.

Görüşme sırasında Zelenski, zafer planının ayrıntılarını paylaştı.