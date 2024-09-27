Zelenski'nin gizemli "zafer planı" liderlere sunuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşme yaptı. Zelenski, iki lidere de uzun zamandır tartışılan zafer planını sundu. Zelenski, Kiev'den ayrılmadan önce Rusya'yı yenmek için hazırladığı “zafer planını” Biden, Harris ve Trump'a sunma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Zelenski'nin gizemli "zafer planı" liderlere sunuldu - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Washington’da ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşme yaptı.

Ukraynalı lider, bu görüşmeler sırasında uzun zamandır bahsedilen zafer planını sundu.

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Zelenski'nin gizemli "zafer planı" liderlere sunuldu - 2

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,  Harris ile bir araya gelerek kendisine zafer planını sundu" ifadelerine yer verildi.

Zelenski'nin Kamala Harris'e ilk Barış Zirvesi'ne katılımı ve ABD'nin Ukrayna'ya başından beri sağladığı sarsılmaz destek için teşekkür ettiği aktarıldı.

Görüşme sırasında Zelenski, zafer planının ayrıntılarını paylaştı.

Zelenski'nin gizemli "zafer planı" liderlere sunuldu - 3

BİDEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, daha sonra Beyaz Saray’da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İki lider, zafer planı ile ilgili ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunma talimatı verdi.

Zelenski, zafer planını ABD Başkanı'na sundu. Liderler Planın diplomatik, ekonomik ve askeri yönlerini ele aldılar ve ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunmaları talimatını verdiler.

Zelenski'nin gizemli "zafer planı" liderlere sunuldu - 4

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın 12 Ekim'de Almanya'da liderler düzeyinde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.

Ukrayna ve ABD Başkanları, burada istişarelerin gidişatını gözden geçirmek üzere ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

L'derler ayrıca, Ukrayna'ya yönelik ilave desteği koordine etmek üzere uluslararası ortaklarla bir araya gelecekler.

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