Zengin ülkelerden "corona virüs yardımı" yarışı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI İLE YARDIM SÖZÜ

Erdoğan'dan "Yerli aşı" ile yardım sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında "158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdiklerini" belirterek, "Türkiye olarak, bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok-taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz" dedi.