Zenginler 5 ülkeden arsa almaya başladılar bile: Dünyanın sonunda gizli sığınak olacaklar

Araştırmalara göre, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya’nın Tazmanya eyaleti, olası bir küresel çöküşte en güvenli sığınaklar olarak öne çıkıyor. Bu ülkeler, düşük nüfus yoğunlukları, güçlü tarım altyapıları ve sürdürülebilir enerji kaynakları sayesinde avantaj sağlıyor. Özellikle Yeni Zelanda, jeotermal ve hidroelektrik enerji kaynakları, geniş tarım alanları ve izolasyonu sayesinde listenin başında yer alıyor.