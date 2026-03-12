Zenginler savaştan servet dökerek kaçıyor

Füze saldırıları ve drone tehditleri yüzünden ticari hava yolu ağlarının durma noktasına gelmesiyle birlikte, özel jet kiralama taleplerinde pandemi döneminden bu yana görülen en büyük artış yaşanıyor. Şirket yetkilileri, normalde günlük 10-15 olan özel uçuş sayısının geçtiğimiz haftadan itibaren 98'e fırladığını, kısıtlı uçak sayısı ve artan sigorta maliyetleri nedeniyle fiyatların yüzde 142 oranında zamlandığını belirtiyor.

Savaşın başlamasıyla birlikte Muskat, Riyad ve Dubai gibi şehirlerden ayrılmak isteyen ultra zengin aileler, çok uluslu şirket yöneticileri ve spor takımları, problematik hale gelen ticari uçuşlar yerine özel jetleri tercih etmeye başladı.