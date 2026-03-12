Zenginler savaştan servet dökerek kaçıyor
12.03.2026 09:41
Erdem Güzel
28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş bölgedeki hava ulaşımını felç ederken ultra zengin yolcular, ticari uçuşların iptali ve hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgeden kaçmak için özel jetlere rekor ücretler ödüyor.
ZENGİNLER KAÇMAK İÇİN JETLERE KOŞUYOR
Füze saldırıları ve drone tehditleri yüzünden ticari hava yolu ağlarının durma noktasına gelmesiyle birlikte, özel jet kiralama taleplerinde pandemi döneminden bu yana görülen en büyük artış yaşanıyor. Şirket yetkilileri, normalde günlük 10-15 olan özel uçuş sayısının geçtiğimiz haftadan itibaren 98'e fırladığını, kısıtlı uçak sayısı ve artan sigorta maliyetleri nedeniyle fiyatların yüzde 142 oranında zamlandığını belirtiyor.
Savaşın başlamasıyla birlikte Muskat, Riyad ve Dubai gibi şehirlerden ayrılmak isteyen ultra zengin aileler, çok uluslu şirket yöneticileri ve spor takımları, problematik hale gelen ticari uçuşlar yerine özel jetleri tercih etmeye başladı.
JETLERLE BÖLGEDEN KAÇANLARIN GÖZDE DURAĞI İSTANBUL
Bir özel jet kiralayan şirketin yöneticisi, Muskat'tan İstanbul’a yapılan 5 saatlik bir uçuşun maliyetinin, savaş öncesinde 60 bin dolar olduğunu, savaşla birlikte 145 bin dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Müşterilerin uçakların bölgeye boş dönmesi nedeniyle her iki yönün de ücretini ödemek zorunda kalması, fiyatların astronomik seviyelere çıkmasına neden olan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
Çatışma sürecinde hava sahası ve uçuş koridorlarının daha öngörülebilir olması nedeniyle başlangıçta Muskat ve Riyad tercih edilen kalkış noktaları olurken, son günlerde Dubai en popüler merkez haline geldi.
Tahliye edilenlerin en çok tercih ettiği varış noktası ise bölgeye coğrafi yakınlığı nedeniyle İstanbul oldu. İstanbul'un yanı sıra Atina ve Mumbai de zenginlerin güvenli bölgeye geçiş için kullandığı ana duraklar arasında yer alıyor. 100 yataklı bir uçak için 1 milyon euro tutarında bir kiralama sözleşmesi imzalandığı belirtiliyor.
ZENGİNLER KAÇSA DA ON BİNLERCE KİŞİ HALA TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR
Özel jet sektörü, zengin gruplara hızlı hareket imkanı sağlasa da, bölgedeki toplam 40-50 jetlik kapasite on binlerce mahsur kalan yolcu için bir çözüm olmaktan uzak kalıyor. Bir jetin ortalama 12 yolcu taşıması, özel havacılığın ticari ağların yerini doldurmasını imkansız kılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ticari uçuşların kademeli olarak iyileştiğini belirtse de on binlerce kişi hala hükümetlerin düzenleyeceği geri dönüş uçuşlarını ve ticari seferlerin tamamen normale dönmesini bekliyor.