Zombi geyik hastalığı yayılıyor: Bilim insanlarından felaket uyarısı (Zombi geyik hastalığı nedir? Nasıl bulaşır?)
Bilim insanları, geçtiğimiz yıl ABD'de yüzlerce hayvanın yakalandığı "zombi geyik hastalığının", insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu. Canlıları, ağzı salyalı, uyuşuk, tökezlemiş ve boş bakışlarla bırakan hastalık ABD’nin Wyoming eyaletinde yaşayan 800 geyikte görüldü. Ancak uzmanlar hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulundu ve hükümetleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
Bilim insanları, ABD'de vakaları artan "zombi geyik" hastalığının endişe verici olduğunu açıkladı.