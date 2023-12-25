Zombi geyik hastalığı yayılıyor: Bilim insanlarından felaket uyarısı (Zombi geyik hastalığı nedir? Nasıl bulaşır?)

"İNSANLAR HAZIRLIKLI OLMALI"

Kronik israf hastalığı (CWD) adı verilen zombi geyik hastalığını araştıran Dr. Cory Anderson, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, bir gecede, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu. Benzer bir şeyin gerçekleşme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli." diye konuştu.