Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı

ABD’li mühendisler, ölü örümcekleri insanların kabuslarından çıkarıp mekanik kavrama yeteneği olan robotlara dönüştürmenin bir yolunu buldu. Bu "nekrobotlar"ın kendi vücut ağırlıklarının yüzde 130'unu kaldırabildiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 26.07.2022 - 16:29 | Son Güncelleme : 26.07.2022 - 16:37

Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı - 1

ABD’de mühendisler, ölü kurt örümceklerini mekanik kavrama robotlarına dönüştürdü.

Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı - 2

Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden araştırmacılar, kurt örümceği ölülerine hava pompalayarak bacaklarını açıp nesnelerin etrafına dolanmalarını sağladı. Böylelikle ölü örümceklerin kendi vücut ağırlıklarının yüzde 130'unu kaldırabildikleri keşfedildi.

Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı - 3

“Nekrobot” olarak adlandırılan bu ölü hayvan robotlarının elektronikte veya küçük böceklerin yakalanması için kullanabileceği açıklandı.

Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı - 4

"ÇOK FAZLA POTANSİYELİ VAR"

Advanced Science dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Daniel Preston, “Örümcek öldükten sonra, küçük ölçekli, doğal tutucular olarak kullanılabilir. Bu robotların çok fazla potansiyeli var” dedi. 

Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı - 5

Çalışmanın başyazarı Faye Yap ise “Örümceklerde, insanlardaki pazı ve triseps gibi antagonistik kas çiftleri yoktur. Öldüklerinde vücutlarına aktif olarak baskı yapma yeteneklerini kaybederler. Bu yüzden kıvrılırlar. Bu durumun çok ilginç olduğunu düşündük ve bu mekanizmadan yararlanmanın bir yolunu bulmak istedi” diye konuştu.

Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı - 6

DOĞAYI KİRLETMİYOR

Öte yandan bilim insanları, örümceklerin biyolojik olarak doğada parçalanabildiğini ve plastik ve metalle yapılan elektronik tutucular gibi doğaya kirletmediğine dikkat çekti.

Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı - 7

Son olarak araştırmacılar,  vücut ağırlıklarına kıyasla daha ağır yükler taşıyabilen başka hayvan ölüleriyle deneyler yapmak istediklerini aktardı.

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