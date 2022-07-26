Zombi örümcekler geliyor: Bilim insanları ölü hayvanlardan robot yaptı

Çalışmanın başyazarı Faye Yap ise “Örümceklerde, insanlardaki pazı ve triseps gibi antagonistik kas çiftleri yoktur. Öldüklerinde vücutlarına aktif olarak baskı yapma yeteneklerini kaybederler. Bu yüzden kıvrılırlar. Bu durumun çok ilginç olduğunu düşündük ve bu mekanizmadan yararlanmanın bir yolunu bulmak istedi” diye konuştu.