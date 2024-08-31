Zombiye çeviren gizemli hastalık! Bilim insanları uyardı: "İnsanlar hazırlıklı olmalı"
Hayvanları adeta zombiye çeviren gizemli bir hastalık, son yıllarda adını giderek daha fazla duyurmaya başladı. "Zombi geyik hastalığı", özellikle Kuzey Amerika'da yaşayan ve Avrupa'ya yayılan geyik ve alageyik gibi hayvan türlerini etkileyen ölümcül bir hastalık olarak öne çıkıyor. Bu gizemli hastalık, hayvanlarda kilo kaybı, koordinasyon bozukluğu ve davranış değişikliklerine yol açarak, adeta "zombi" gibi hareket etmelerine neden oluyor. Uzmanlar yavaş yavaş yayılan bu hastalıkla ilgili uyarılarını sürdürürken, herkesi hazırlıklı ve dikkatli olmaya davet ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Wyoming eyaletinde kendini göstermeye başlayan ve hayvanlarda boş bakışlara neden olan bir hastalık ortaya çıktı. Uzmanların "Zombi geyik virüsü" adını verdikleri bu hastalık için insanlara da bulaşabileceği uyarıları yapıldı ve hazırlıklı olunması istendi.
Peki, bu hastalık nedir, nasıl yayılır ve insanlar için bir tehlike oluşturur mu? İşte zombi geyik hastalığı hakkında bilmeniz gereken her şey..