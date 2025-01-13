Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir!
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün WhatsApp mesajlarının gizliliği ile ilgili yaptığı itiraf gündeme bomba gibi düştü. Covid döneminde aşının yan etkilerine dair olumsuz paylaşımlarının sansürlendiğini kabul eden Zuckerberg, bu kez WhatsApp mesajlarının CIA tarafından okunabileceğini söyledi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün yaptığı açıklamalar gündemden düşmüyor.