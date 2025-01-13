Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir!

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün WhatsApp mesajlarının gizliliği ile ilgili yaptığı itiraf gündeme bomba gibi düştü. Covid döneminde aşının yan etkilerine dair olumsuz paylaşımlarının sansürlendiğini kabul eden Zuckerberg, bu kez WhatsApp mesajlarının CIA tarafından okunabileceğini söyledi.

Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir! - 1

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün yaptığı açıklamalar gündemden düşmüyor.

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Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir! - 2

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün ABD istihbarat örgütü CIA'in bireylerin WhatsApp mesajlarına nasıl erişebileceğine dair değerlendirmeleri medyada büyük tartışma konusu oldu.

Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir! - 3

Zuckerberg, şifreleme teknolojisinin Meta'nın kullanıcı mesajlarına erişmesini engellediğini ancak birinin doğrudan bir kullanıcının telefonuna erişmesi durumunda mesajların okunabileceğini söyledi.

Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir! - 4

CIA DAHİL ABD YETKİLİLERİ WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞEBİLİR

Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Zuckerberg, CIA dahil ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişerek WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğini kabul etti. Bu açıklamalar, dijital güvenlik ve hükümetlerin veri erişimi konularında yeni bir tartışma başlattı.

Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir! - 5

FİZİKSEL ERİŞİMLE MESAJLARA ULAŞILABİLİR 

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, uçtan uca şifrelemenin dijital güvenlik sağladığını ancak fiziksel erişim durumunda yetersiz kaldığını vurguladı. “Birinin telefonunuza erişmesi durumunda, cihazda saklanan tüm mesajlar görülebilir,” diyen Zuckerberg, bu nedenle kaybolan mesajlar özelliğinin önemine dikkat çekti.

Zuckerberg'den WhatsApp itirafı: CIA mesajlarınızı okuyabilir! - 6

Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde, pandemi döneminde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sansür için kendilerine baskı yaptığını açıklamıştı. Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler" ifadelerini kullanmıştı.

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